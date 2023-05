Dovremmo temere gli Ice Saints quest’anno?

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Le 10 piante più pericolose del tuo giardino È bello… ma tossico. Queste piante dall’aspetto innocuo contengono potenti tossine che possono …

Gli eventi Ice Saints si tengono ogni anno l’11, 12 e 13 maggio e questo periodo è associato a una devastante ondata di freddo per le fattorie. ” Santi Pancrazio, Servetto e Bonifacio portano spesso il gelato » : Secondo detti, questi tre giorni corrispondono al possibile ultimo gelo della stagione. Nel 2022, gli Ice Saints presentano aria calda che scorre dal deserto e le gelate tardive sono ormai rare in questo contesto di riscaldamento globale.

Anche quest’anno non c’è pericolo di gelate in pianura. Farà ancora fresco: le temperature pomeridiane saranno di 2-3°C più basse del normale per la stagione, ma quelle mattutine saranno delle classiche. Tra l’11 e il 13 maggio la media sarà di 9°C al mattino al nord e di 11°C al sud. Le temperature aumenteranno poi nel fine settimana successivo, quindi non devi preoccuparti di raccolti e orti.