Denina. Dmitry ci racconta la sua trasferta italiana per tifare Blues

Quattro aerei, tre treni, quattro trasferimenti pullman-aeroporto…” Per guadagnare una Nations League “Questo tifoso incondizionato dei Blues, che fa parte dello Smile the Tennessee Dmitry Per. Courses di Dunkerque, ha in realtà digerito la sconfitta dei Blues a Euro 2020 la scorsa estate. Due settimane fa, sulle nostre colonne, aveva già pronosticato:” La UEFA Nations League si svolgerà in Italia tra pochi giorni. La Francia batterà il vicino Belgio in semifinale Poi vinci il trofeo contro l’Italia o la Spagna. Questo solleverà il morale dei tifosi del Blues. ”

Così inevitabile per lui. Da mesi aveva già tutti i biglietti e i biglietti per questo incredibile viaggio italiano in quattro giorni. ” Quando amiamo, non contiamo. “In questo caso spera che i Blues di Didier Deschamps ottengano la vittoria finale nella seconda edizione della UEFA Nations League.

Un’avventura ” Governato come la carta a lettere. “Dmitry, 43 anni, un programmatore culturale a Denin, ce lo spiega:” Martedì sera sono andata a letto con amici a Mettet in Belgio, i gemelli sono nati con Denine a 20 minuti di distanza dalla cittadina di Charleroi. Sono volato a Bergamo alle 16 di mercoledì. Il TGV di 40 minuti è arrivato a Torino alle 11 dopo un trasferimento in autobus a Milano. Rotta inversa per prendere un volo per Bergamo alle 8 di venerdì. I miei amici belgi, i miei due ragazzi Solhan e Diebold e il mio caro Magali mi hanno portato a Charlero. Sempre sabato alle 14, è suonato l’orario del viaggio numero 2. Questa volta abbiamo lasciato Bruxelles Zaventem e siamo volati a Milano con mia moglie. ”

Un viaggio del genere va ancora meglio quando gli azzurri sono accolti dal successo e animati dall’emozione della vittoria finale. Dmitry non ne ha mai dubitato, ha grande fiducia nella banda di DD. ” Per la metà del tempo per Francia-Belgio, scrivevo messaggi a mio figlio Solhan. 0-2 era triste. Gli ho spiegato che mancavano ancora 45 minuti e che non sarebbe finita se avessimo segnato velocemente il secondo gol.. “Punteggio finale: 3-2. Dmitry Torino si è goduta la serata con 2.100 tifosi azzurri”. Avevo amici che indossavano maglie belghe con la SEUM sulla schiena. Abbiamo riso un sacco. “Voci ma gioco leale:” Dopo la partita, abbiamo mangiato alla pizzeria vicino allo stadio con i tifosi belgi “Questa non è la prima serata italiana”, dice Dmitry. Theo Hernandez ci ha immersi in una gioia totale. I 5 gol che ho segnato nei 150 metri hanno reso questa competizione una delle più belle della mia vita.. “Questo tifoso di calcio, Blues, RC Lens, VAFC, Dio sa che l’ha visto fin dalla giovane età.

Dmitry pratica il groundhopping da molti anni. Parola di lingua inglese usata per riferirsi al turismo calcistico. ” Le mie avventure calcistiche mi hanno permesso di scoprire e visitare tante bellissime città in tutto il mondo “Dopo aver fatto jogging per le strade di Torino per due ore giovedì mattina, Tennessee ha scritto sulla sua pagina Facebook, le foto dei luoghi più belli a sostegno.

Ora è a Milano con la moglie per vivere nuove emozioni. “Fai attenzione, Spagna, sono patate bollenti, lui avverte, Il loro centrocampo è terribile. Fischio d’inizio stasera alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Rientro a Denin lunedì mattina.