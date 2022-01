Delta Plus inizia l’anno “splendidamente” con l’acquisizione dell’italiana Masbica

(AOF) – Il mercato azionario Delta Plus Paris è salito del 6,07% a 92,60 euro, dopo un buon annuncio di acquisizione in Italia. L’esperto di attrezzature di sicurezza ha annunciato ieri sera di aver acquisito Masbica, designer e produttore di calzature di sicurezza di alta qualità con il marchio Sixton Peak. Il volume della transazione non è stato rilasciato, ma i partner a media capitalizzazione affermano che è il più grande nella storia di Delta Plus, con la società italiana che prevede un fatturato di circa மில்லியன் nel 2021.

“Con questa nuova acquisizione, da gennaio 2021, Delta Plus rafforzerà la sua offerta di protezione delle chiamate (72 milioni di euro entro il 2020, ovvero il 25% delle vendite) e si affermerà come uno dei leader europei in questo campo. Midcap Partners.

L’analista afferma che l’integrazione di Maspica consentirà al gruppo di aumentare la sua presenza in mercati chiave come Germania, Penelox e Italia.

Da un punto di vista economico, il suo utile operativo è vicino a quello di Delta Plus, con un margine EBITDA intorno al 16%, mentre l’utile francese dovrebbe essere del 15,5% entro il 2021.

“Questa notizia è una fantastica versione dell’anno fiscale Delta Plus 2022”, Midcap è soddisfatto. Il broker ha approfittato dell’annuncio e ha alzato le sue aspettative, puntando ora a un fatturato di 1 401 milioni (in precedenza 5 365 milioni) quest’anno e un margine EBITDA del 14,3%.

Tenuto conto di queste modifiche, Midcap è tornata ad acquistare azioni Delta Plus, mentre fino ad ora è stata sospesa, alzando il prezzo obiettivo da 102 a 110 euro.