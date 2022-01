Seleziona Francia: Quattro nuovi grandi investimenti italiani in Francia

Il presidente Emmanuel Macron lunedì ha annunciato 21 nuovi e importanti investimenti fatti da gruppi stranieri in Francia al vertice “Scegli Francia”. Di questi, quattro progetti sono stati avviati da aziende italiane, di cui uno ha ricevuto premi speciali.

Più di 13.000 creazione di posti di lavoro, quattro miliardi di euro investiti da venti aziende… Questa è la promessa di nuovi investimenti esteri in Francia, rivelata lunedì dal comunicato stampa dell’Eliseo. Durante il quinto vertice degli investitori “Scegli la Francia”, con l’obiettivo di attirare le multinazionali, il Presidente ha voluto dimostrare il carisma della Francia come indicatore prioritario della strategia economica francese.

Sono stati annunciati 21 nuovi e importanti investimenti realizzati da gruppi esteri, tra cui quattro società italiane.

Tra loro ci sono gli italiani squadra CC Ha ricevuto il Premio Speciale per la 3a Edizione del Premio Choose France 2021 per “Contributo al Progetto di Recupero”. Il laboratorio farmaceutico italiano ha investito nel sito industriale di Chaussée-Saint-Victor (Center-Val-de-Loire) per sviluppare inalatori dosatori a basso impatto di carbonio. “Autonomia dal punto di vista energetico, il laboratorio contribuisce alla regressione del sistema sanitario in Francia e alla creazione di posti di lavoro”, sottolinea il comunicato.

Il team di Chiesi è uno dei cinque vincitori (su 60 aziende candidate) selezionati da un collegio arbitrale presieduto dall’Ambasciatore per gli Investimenti Internazionali e Presidente del Board Pascal Gogni per i loro progetti che danno un contributo significativo al programma “France Reliance”.

Investimento Transsulfine Tedalo Come anche citato. Il leader europeo nell’e-health e uno dei principali attori globali prevede di assumere 200 dipendenti qualificati, principalmente in ingegneria informatica in Nuova Aquitania e il-de-France.

Gruppo alimentare Ferrero Investirà 36 milioni di euro nei prossimi 18 mesi nella digitalizzazione e modernizzazione delle tasse presso lo stabilimento di Willers-Eagles (Normandia).

Inoltre, nel campo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Prisma, Un produttore di cavi italiano, investirà 40 milioni di euro in 45 posti di lavoro creati in Borgogna-Franca Contea e Île-de-France.

La Francia è la prima destinazione degli investimenti italiani

A causa degli stretti legami economici che esistono tra Francia e Italia, la Francia è la prima destinazione per gli investimenti italiani. Rapporto 2019 sugli investimenti internazionali in Francia. Più in generale, secondo il barometro annuale di EY, è diventata la principale destinazione per gli investimenti esteri in Europa, davanti a Regno Unito e Germania, trainata dall’attività economica dal 2017.