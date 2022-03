Création d’un service civile franco-italiano

Mardi, l’ideatore della classifica franchising francese su Jeunesse et l’Engagement e suo omologo italiano, si iscrive per una collaborazione per la creazione del servizio civique entre la France & l’Italie.

L’été dernier, i presidenti François Emmanuel Macron e l’italiano Sergio Mattarella avaient annunciano la creazione del servizio civile franco-italiano, ‘lissue dune rencontre à l’Elysée. Sept mois plus tard, il 15 février, l’autore della carta della Jeunesse et l’Engagement Sarah El Hary, et son homologue italienne Fabiana Dadone, firmano la novità del romanzo di cooperazione bilatrale. Oggetto: promuove la mobilitazione e l deschange des jeunes volontari entre deux pays transalpins, in cadre des programs rispettiifs service civique. La prima coorte di 150 giovani è in diretta nel 2022.

In linea il nuovo servizio civile franco-italiano sinscrit dans. Traité du Quirinal, segno entre la France et l’Italie en novembre dernier pour sceller e reforcer prossimità storico entre deux pays transalpins.