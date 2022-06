Cosa cambierà su WhatsApp a luglio

Trasferimenti da Android a iPhone, chiamate di gruppo, modifica messaggi inviati, esportazione dati… Ecco tutto quello che cambierà su WhatsApp nelle prossime settimane.

Trasferisci foto e chat da Android a iPhone

WhatsApp Rilasciato un nuovo aggiornamento. Immagine del profilo, file multimediali, cronologia chat, informazioni sull’account, chat individuali e di gruppo, impostazioni… Ora è possibile Trasferisci i dati di whatsapp dal telefono Android all’iPhone. Ricordiamo che già dallo scorso anno è possibile trasferire i dati di WhatsApp da iOS ad Android.

Al momento, la versione beta della funzione è in fase di lancio. Tutti i dispositivi compatibili potranno goderselo nelle prossime settimane.

Disattiva l’audio di alcuni utenti

L’applicazione ora ti consente di farlo Disattiva l’audio di alcuni utenti nelle chiamate in conferenza. A differenza di Zoom e Teams che consentono all’organizzatore di disattivare l’audio di tutti i partecipanti, solo utenti specifici possono essere bloccati su WhatsApp. Per fare ciò, tieni semplicemente premuto il nome utente e quindi tocca Muto.

Questa nuova funzionalità è già disponibile per alcuni utenti. Verrà implementato gradualmente e sarà presto disponibile per tutti.

Modifica i messaggi dopo averli inviati

Funzione Modifica messaggi Potrebbe arrivare presto nelle versioni beta dell’app, secondo WABetaInfo. Se questa funzionalità è già stata sviluppata, sarà possibile modificare i messaggi dopo che sono stati inviati. L’opzione Modifica dovrebbe apparire sugli schermi quando l’utente fa clic sul post che ha digitato in modo errato o che desidera modificare.

Secondo WABetaInfo, la funzionalità di modifica del testo di WhatsApp sarà disponibile su Android, iOS e versioni desktop e resta da vedere quando.

Esporta un backup archiviato su Google Drive

WhatsApp lo consentirà Esporta i backup delle app. Pertanto, tutti gli utenti Android potranno esportare i propri backup archiviati su Google Drive e salvarli localmente sui propri dispositivi. Per questo, apparirà una nuova opzione in Impostazioni di backup.

“Non sappiamo perché WhatsApp ha sviluppato una funzionalità simile, se è stato a causa delle modifiche sopra menzionate o se il backup esportato potrebbe essere importato su WhatsApp per iOS in un secondo momento”, dice WABetaInfo. Questa nuova funzionalità dovrebbe apparire come aggiornamento per gli utenti beta.

