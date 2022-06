Windows 11 e KB5014668, Microsoft sta lavorando a importanti correzioni di bug

Da alcune ore Microsoft offre un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 11, KB5014668. Facoltativo, disponibile tramite il servizio Windows Update. Il download e l’installazione richiedono un intervento manuale.

Siamo in fase di anteprima per consentire di testare in anticipo alcuni miglioramenti che verranno suggeriti durante la prossima patch martedì. Pertanto, l’aggiornamento cumulativo KB5014668 per Windows 11 è facoltativo. Il download e l’installazione non sono automatici.

Un’innovazione è l’introduzione della funzione “in evidenza” nel modulo di ricerca. Abbiamo anche alcune correzioni importanti.

Windows 11 e KB5014668, molte correzioni di bug

Ad esempio, l’aggiornamento risolve un problema che impedisce l’aggiornamento a Windows 11. Questo è un enorme bug che Microsoft deve correggere rapidamente. È stato fatto. L’errore è correlato alla tempistica di alcune operazioni nel sistema operativo e non all’idoneità del dispositivo.

La riproduzione di video in alcuni giochi non dovrebbe più essere un problema, così come l’arresto anomalo di alcuni giochi che utilizzano determinate tecnologie audio (effetti sonori). Microsoft chiede una correzione di bug che interessa la tecnologia Bluetooth. Alcuni dispositivi audio dopo il riavvio dei dispositivi non si riconnettono.

Infine, abbiamo una soluzione a un bug che interessa la funzionalità di un punto di accesso Wi-Fi.

Si svolgerà martedì prossimo, 12 luglio. Tutti questi contenuti saranno ampiamente diffusi. Nota che sarà accompagnato da patch di sicurezza.