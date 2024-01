Gli SpeeDons tornano nel 2024 per la gioia degli appassionati di corse di velocità. La biglietteria per questo evento di beneficenza è ora aperta ma fai attenzione, i posti vanno molto velocemente!

Manca poco più di un mese allo SpeeDons 2024, quindi non aspettare per prenotare il tuo posto: la biglietteria è ora aperta!

L'evento francese Speedrun organizzato da Mister MV, SpeeDons, ritorna nel 2024 Dal 29 febbraio al 3 marzo serale. Per quattro giorni, decine di videogiocatori esperti si alterneranno in diretta online, sul canale Twitch di Mister MV, per giocare ai videogiochi il più velocemente possibile e raccogliere fondi per Medici del Mondo. La biglietteria dell'evento è appena stata aperta. Non tardare a procurarti il ​​biglietto per partecipare all'evento in loco. Ti spiegheremo tutto!

Quali sono le velocità?

Dopo il successo della terza edizione raccogliendo oltre 1,2 milioni di euro, Gli Speedon torneranno all'inizio del 2024! L'evento di solidarietà Mister MV collabora ancora una volta con Medici del Mondo in questa avventura benefica. Per quattro giorni i giocatori professionisti potranno tentare di battere i record di velocità. Questo sistema, sempre più diffuso nel settore, consiste nel completare il gioco il più velocemente possibile. Ci saranno le produzioni di videogiochi di punta di quest'anno come Baldur's Gate 3, Star Wars: Jedi Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Sonic Frontiers. Una cosa è certa: gli spettatori vivranno corse eccezionali!

I biglietti sono aperti!

Da ieri alle 19 è ufficialmente aperta la biglietteria Speedons 2024! I futuri spettatori ora possono acquistare i biglietti per i diversi giorni, con prezzi che vanno da 8 € (per il primo giorno) a 12 € (per gli altri giorni). L'abbonamento per quattro giorni (ingresso dall'apertura alla chiusura degli Speedon) costa 40€.

All'ora attuale, La maggior parte dei biglietti sono già stati venduti Quindi non aspettare se vuoi avere la possibilità di partecipare a Speedons 2024 sul posto!