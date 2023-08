Come proteggi i tuoi figli dalle malattie cardiache?

« L’infanzia è un’opportunità per combattere l’obesità prima che i danni che provoca diventino irreversibili Secondo un annuncio scientifico di esperti, i professori Hanssen H, Moholdt T, Bahls M, inGiornale europeo di cardiologia preventiva.

Una priorità per la salute pubblica poiché l’obesità infantile continua a crescere. ” Meno dell’1% dei bambini e degli adolescenti di età compresa tra 5 e 19 anni erano obesi nel 1975 e più di 124 milioni (6% delle ragazze e 8% dei ragazzi) erano obesi nel 2016. Lo conferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Malattie cardiovascolari, infarto e ictus

Ma in che modo l’obesità infantile indebolisce i cuori? ” L’aumento globale dei tassi di obesità infantile, dovuto in gran parte all’aumento dell’inattività fisica, è stato associato a un aumento della prevalenza di ipertensione arteriosa, lipidi nel sangue e livelli di glucosio nel sangue durante l’infanzia. afferma il professor Heiner Hansen dell’Università di Basilea (Svizzera).

in dettaglio,” Rispetto ai bambini con un indice di massa corporea (BMI) basso, i bambini con un BMI elevato hanno il 40% in più di probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari nella mezza età. “.bambini.” Con il fumo, un indice di massa corporea più elevato, una pressione sanguigna più elevata e livelli di lipidi nel sangue più elevati, il rischio di infarti e ictus aumenta da due a nove volte nella mezza età. ».

Questo è il meccanismo per l’emergere di lesioni delle arterie e del cuore. Può essere invertito con l’esercizio nei bambini, ma in misura molto minore negli adulti Da qui l’importanza di un intervento precoce con i giovani obesi, in termini di stile di vita generale.