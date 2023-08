Come monitorare il decollo dell’equipaggio 7 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale

Tutto è pronto per il settimo volo con equipaggio della capsula Crew Dragon di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo ci saranno quattro astronauti: l’americana Yasmine Mokbeli della NASA, il danese Andreas Mogensen dell’Agenzia spaziale europea (ESA), il giapponese Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e il russo Konstantin Borisov di Roscosmos. Questo lancio avrà luogo a metà giornata e sarà trasmesso in diretta. Ecco tutto quello che devi sapere per restare aggiornato sull’evento.

A che ora viene lanciato SpaceX Crew-7?

Il lancio del razzo Falcon 9 Crew-7 di SpaceX è previsto entro e non oltre le 9:49 PST di venerdì 25 agosto dal Kennedy Space Center in Florida. I preparativi per il viaggio inizieranno le trasmissioni alle 5:45.

Come guardare il decollo della Crew-7 di SpaceX

Il lancio sarà trasmesso in diretta SpaceXIL NASA et al es. Di seguito abbiamo incluso il lettore video del canale YouTube della NASA.

La Crew Dragon sarà pilotata da un astronauta europeo

Per la prima volta, l’astronauta europeo Andreas Mogensen comanderà la missione SpaceX Crew Dragon verso la stazione spaziale. Yasmine Mokbly della NASA sarà il protagonista.

Durante i sei mesi di permanenza della Crew-7 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono previsti più di 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche. Comprenderà la raccolta di campioni microbici all’esterno della stazione spaziale, il primo studio sulla reazione umana ai diversi periodi di volo nello spazio e lo studio degli aspetti fisiologici del sonno degli astronauti.