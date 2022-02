FIFA 22, Soluzione DCE FUT Défi Futures Stars 6 – Guide

Scopri la soluzione per DCE Défi Futures Stars 6, una sfida di creazione di squadra in modalità FUT di FIFA 22. Ce DCE a pour but de vous faire gagner un Pack Or Rare ainsi qu’un Jeton Futures Stars en le complétant.

A noter que ce challenge débute le vendridi 11 février à 19h et dure deux jours, se terminant le dimanche 13 février à 19h. En complétant ce défi, vous obtiendrez un Pack Or Rare et un Jeton Futures Stars.

Faut-il-faire ce DCE ?

Le DCE Défi Futures Stars 6 sono un défi unico, proprio all’evento Futures Stars in modalità FUT di FIFA 22. Al momento del prezzo delle carte e dei criteri richiesti, non ci sono consigli per il completamento.

Raccomandazione: Oui

Guadagno in credito probabile? Non

Défi Futures Stars 6, le critiche

Club diversi: Minimo 4

Meme ligue : Massimo 6

Carte o : Minimo 1

Carte rare : Minimo 3

Nota globale d’equipe : 70

Collectif: minimo 85

Ricompensa: un Pack Or Rare e un Jeton Futures Stars

Fin du défi : le dimanche 13 février alle 19h

Premio: 5.9k

Notre esempio di soluzione per DCE Défi Futures Stars 6

Notre esempio di soluzione per le Défi Futures Stars 6 a été réalisé avec le créateur d’équipe de Futbin (in inglese).

Nos solutions sont des exemples de formation vous permanent de réaliser ces DCE au prix le moins cher possible sans disposer des cartes. Il est évidemment possibile de réaliser ces défis avec d’autres cartes. Attenzione égallement car le coût global de ces solutions peut évoluer (à la baisse comme à la hausse) avec le temps.

Vous pouvez retrouver la liste intégrale des différents DCE live pour le mode FUT de FIFA 22 sur notre liste des Défis de Création d’Equipe (DCE) attivi. En outre, retrouvez tous nos guide ainsi que toute l’actualité du jeu sur notre porttail FIFA 22.