Buon Affare – Apple iPad Pro 12.9″(2021) Touch”5 Stelle”da € 1.140,54 (-12%)

L’iPad Pro 12.9″ (2021) è un tablet di grande successo, ma si rivolge soprattutto a un pubblico professionale. Riportato dal chip M1, è potente, forse ridondante per un uso tradizionale. Grazie a 16 GB di RAM e 2 TB di storage al massimo, è difficile superarlo, ne beneficia anche il nuovo display LED di piccole dimensioni, così come i due moduli fotografici abbinati al sensore LiDAR che permettono alla realtà aumentata di esprimere tutto il suo potenziale, insomma è un dispositivo completo che soddisfa tutti gli usi, anche i più ambiziosi.

Punti forti

Le finiture sono ancora esemplari.

Fantastico con piccole luci.

mostro di potere.

Otturatore migliorato davanti e dietro.

Molta indipendenza.

Connettività 5G.

vulnerabilità

Foto notturne passabili.

Non un peso piuma, specialmente con la Magic Keyboard.

Nota: il calo dei prezzi segnalato viene calcolato confrontando il prezzo più basso del giorno con la media dei prezzi più bassi praticati da tutti i commercianti per il prodotto il mese scorso, con regole di sicurezza per escludere i prezzi dai negozi la cui politica IVA non è chiara (nota come ‘ negozi grigi’, di solito nel caso di importazioni dalla Cina).

sostituto