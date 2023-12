Chrome si prepara al nuovo anno con tre interessanti novità

Nelle ultime ore Google ha annunciato alcune interessanti novità per il suo browser Chrome, destinate principalmente alla versione PC e laptop del browser web. Allora vediamolo insieme:

Controllo di sicurezza più potente e intelligente

Controllo di sicurezza è una funzionalità di Chrome che ti consente di eseguire controlli di sicurezza su tutte le informazioni sensibili che sincronizziamo con il browser, come le password salvate. La novità è che la funzione di controllo dello stato verrà eseguita automaticamente in background di Chrome e invierà notifiche se vengono rilevati problemi. Una situazione molto comune si verifica quando un controllo di integrità verifica che una delle password salvate è stata compromessa e suggerisce all’utente di modificarla.

Per quanto riguarda il controllo dello stato, ora sarà possibile revocare automaticamente le autorizzazioni dei siti, come la localizzazione o l’accesso al microfono su siti che non vengono visitati da molto tempo. Questa funzionalità è molto simile alla revoca automatica dei permessi per le applicazioni non utilizzate su Android 14. Inoltre, con la funzione Safety Check sarà possibile identificare i siti da cui si ricevono molte notifiche, soprattutto se non vengono utilizzati spesso. Ecco perché sarà possibile disattivarli con un solo clic.

Maggiore controllo sulle prestazioni

Google ha recentemente introdotto la funzionalità che ti consente di risparmiare RAM con Chrome mentre è in esecuzione. Questo aspetto dell’utilizzo della RAM è stato pesantemente criticato dagli utenti di Chrome negli ultimi anni e, come previsto, Google ci sta lavorando molto. La novità introdotta con gli ultimi aggiornamenti di Chrome riguarda la possibilità di vedere la quantità di memoria utilizzata, in modo da avere un’idea del consumo di ogni tab in termini di RAM.

Salva gruppi di schede

I gruppi di schede di Chrome sono una delle funzionalità più recenti del browser. I gruppi di schede ti aiutano a organizzare il tuo lavoro creando categorie in cui puoi posizionare schede di Chrome che trattano lo stesso argomento. Si tratta di una funzionalità che può tornare utile soprattutto per chi utilizza molto Chrome, mantenendo aperte un gran numero di schede. L’innovazione annunciata da Chrome è particolarmente importante perché include la possibilità di salvare i gruppi di schede creati. In questo modo sarà possibile sincronizzare le raccolte sul cloud, e ritrovarle così quando si utilizza Chrome da un altro dispositivo con lo stesso account.

Questa notizia verrà rilasciata nelle prossime settimane, quindi potresti non averla ancora ricevuta.