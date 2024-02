Cheval, il distributore esclusivo di salto ostacoli e corsa campestre ad ostacoli Jump4Joy!

Barre di legno ricoperte di polietilene

Il marchio Norman Equipment è ben noto nel settore A cavallo Offre una gamma molto ampia di prodotti per stalle, cave e attrezzature per il prato. Groundcovers, Haygain Straw Straws, Bask Zone Solarium o persino giardini a ostacoli Jump 4 Joy, le possibilità sono infinite! In questo periodo invernale favorevole agli allenamenti, focus sui prodotti del brand britannico Salta 4 gioiacon oltre venticinque anni di esperienza nella commercializzazione di salto ostacoli di alta qualità e che richiedono poca manutenzione.

“Da vent'anni commercializziamo in Francia il marchio Jump 4 Joy. È leader nel salto ostacoli in polietilene. “Ci sono molti altri ostacoli in plastica o resina sul mercato, ma nessuno corrisponde al design e alla qualità di Jump 4 Gioia”, afferma Sandrine Lacom, presidente di À Cheval. I nostri bar Realizzati in legno rivestito con listelli di polietilene termosaldati: hanno lo stesso peso e sono più robusti dei classici listelli di legno, ma con protezione in polietilene antiumidità e anti UV. In breve, si tratta di canne solide che non ti dispiacerà lasciare all'esterno, anche in inverno. “À Cheval Offerte Bar classici (2m, 3m o 3,5m), Signore (carico di sabbia) o addirittura Ottagonale.

E anche in polietilene Candelieri e candele a cavallo Leggero ma stabile grazie ai piedini grandi. Proprio come le rotaie, non richiedono manutenzione! “La maggior parte di questi supporti sono multidirezionali e sono forati con una dimensione di 5 cm x 5 cm, e la loro altezza è graduata per facilitare l'installazione dell'ostruzione”, continua Sandrine Lacom. “Possiamo personalizzare i lampadari standard della nostra collezione, così come possiamo creare articoli completamente personalizzati”. Può essere accompagnato da candelieri Documenti di sicurezza È approvato dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI).

Per aumentare anche la sicurezza, le regole – Che offre cento stili standard di tutte le forme! – Sganciateli dai piedi in caso cadano. “Non ci sono spigoli vivi o parti metalliche, tutto è pensato per garantire la massima sicurezza possibile”, aggiunge il responsabile di À Cheval.

Tramite Jump 4 Joy, À Cheval offre anche Gli ostacoli sono la croce : Consigli direzionali, Barriere ad ostacoli, posto di bloccoeccetera. Gli ostacoli da fondo sembrano legno e sono realizzati in polietilene. “Gli ostacoli da fondo sono versatili e possono formare una pista veloce. Proprio come gli elementi ad ostacoli, gli elementi da fondo sono resistenti all'acqua, ai raggi UV e al gelo. Questa gamma è molto modulare e ideale per l'allenamento!”, conclude Sandrine Lacom. Come gli ostacoli che saltano, gli ostacoli che attraversano il paese offrono grande sicurezza perché non hanno spigoli vivi.

A cavallouna vasta gamma di attrezzature per la stalla, la cava e i prati.

Salto del parco con ostacoli O Parco a ostacoli per lo sci di fondo In polietilene.

Personalizzazione su articoli standard o personalizzati Personalizzazione completa.

Tempi di consegna di 6-8 settimane per la personalizzazione o articoli standard in stock.

Candele con supporto adattabile opzionale per candele diverse da quelle del marchio Jump 4 Joy.

Schede di sicurezza Jump 4 Joy è stato convalidato dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI).

