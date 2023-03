Forerunner 265 e 965: Garmin rende popolare il display AMOLED sui suoi nuovi orologi sportivi connessi al GPS

Garmin, leader mondiale negli orologi sportivi connessi al GPS, ha formalizzato giovedì il lancio di due nuovi orologi: il Forerunner 265, che succede al 255, e il Forerunner 965, che fa lo stesso rispetto al 955 (il nostro tester del Forerunner 955 ).

Questi due orologi hanno la particolarità di portare uno schermo AMOLED. Molto luminoso, migliora notevolmente l’esperienza quotidiana ma riduce inevitabilmente l’autonomia. Questo schermo AMOLED, l’abbiamo già visto su Epix 2, che è un clone del Fenix ​​​​7. Questo è il principale sviluppo integrato in questi orologi in un mercato che sembra aver raggiunto la maturità e in cui la maggior parte degli sviluppi proviene ora dall’allenamento e dall’analisi dei dati sulla salute.

Test Garmin Fenix ​​7 Vs Garmin Epix: quale orologio scegliere?

Notiamo anche la divulgazione del touch screen in Garmin, che da tempo si rifiuta di seguire questa strada. Va detto che con i tradizionali cinque pulsanti degli orologi del brand americano, questo non rivoluziona l’esperienza, se non per l’utilizzo delle mappe (disponibili nel 965).

Per il resto, gli sviluppi, stimabili senza essere superflui in questi due orologi di ottima qualità, si trovano nell’analisi dei dati quotidiani di allenamento e osservazione.

Insistiamo ancora qui. Poiché questi dati di allenamento sono in gran parte basati sulla frequenza cardiaca, ci sembra necessario utilizzare una classica fascia cardio invece di affidarci solo al cardio da polso, che mostra i suoi limiti nell’ambito di un’uscita strutturata e di intensità variabile.

Lascia che il Garmin Forerunner 965 sia © Garmin

Cosa offrono Forerunner 265 e 965 rispetto alla linea precedente

E Rapporto mattutino Fornisce una panoramica delle previsioni di allenamento della notte scorsa per il giorno, nonché dello stato HRV e del meteo.

Progressione del widget gara suggerimenti per l’allenamento seguace Suggerimenti per l’esercizio quotidiano personalità F Previsione del tempo di viaggio a venire a seconda della gara, del tempo e dei dettagli delle prestazioni.

IL Sono suggeriti allenamenti giornalieri personali appropriati dopo ogni corsa per abbinare le prestazioni e il recupero tenendo conto delle corse future aggiunte al calendario Garmin Connect.

SÌ allenamento di base In base a qualità del sonno, recupero, carico di allenamento e altro ancora.

IL Variabilità del battito cardiaco se misurato durante il sonno, consente di gestire meglio il recupero e di avere un quadro generale del proprio benessere.

IL Potenza e dinamica di corsaelementi visivi, come cadenza, lunghezza del passo, tempo di contatto con il suolo e altro ancora direttamente al polso.

Famiglia Garmin Forerunner 265 © Garmin

Differenze tra Forerunner 265 e Forerunner 965

Stiamo parlando di due diversi set di orologi, anche se esteticamente sono in qualche modo simili. E il prezzo anche da allora 265 visualizzato su 499,99 euro mentre maggiore 965 mostrato 649,99 euro.

Quindi ci sono diverse differenze logiche:

dimensioni : 265 Disponibile in due misure: cassa da 42 mm o 46 mm. Il 965, leggermente più massiccio, ha una larghezza di 47 mm (per uno schermo AMOLED da 1,4 pollici).

indipendenza : caratteristica 965 chiaramente. Nonostante lo schermo AMOLED, consente fino a 31 ore di autonomia in modalità GPS e fino a 23 giorni in modalità smartwatch. 265 è contenuto per 20 o 24 ore in modalità GPS a seconda del volume (per 23 o 15 giorni nello smartwach). Quindi siamo lontani dalle 42 ore che offre il 955, senza display AMOLED. Ma rimane comodo e comfort visivo a questo prezzo.

Vantaggi di 965: Mappatura integrata, memoria disponibile più ampia, ClimPro che dà indicazioni sulle salite attuali e future e telaio in titanio.

A chi e qual è il vantaggio?

Il Forerunner 265 è un orologio per tutti i corridori su strada, indipendentemente dal loro livello. Ti consente inoltre di dedicarti a molte altre attività fisiche e di avere una visione eccellente del tuo allenamento e della tua salute.

La mappatura a bordo del 965 e l’aspetto leggermente più aggressivo gli consentono di andare un po’ oltre. È il compagno di giochi perfetto (e il top di gamma) per tutte le attività sportive. Dalla corsa su strada, al triathlon e alla corsa. Con la sua autonomia massima di 31 ore, il suo unico limite è il massimo.