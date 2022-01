“C’è abbastanza per perdere la pazienza!”: lo sfogo di François Hardy contro le vaccinazioni e… Bogdanov

“Sappiamo che la maggior parte delle persone non vaccinate è ricoverata in ospedale a causa del Covid, Spiega Francois Hardy a una festa. E quando li vediamo in posa così vicini l’uno all’altro, non è una sorpresa! Non è noto che ci siano persone che sono state vaccinate al pronto soccorso e che molte di loro siano fuori o sottoposte a chemioterapia.

La moglie di Jacques Dutronic continua, resta al Gala. “Visto che le persone gravemente malate di cancro, cuore o altri tumori non possono sottoporsi all’operazione prevista per il loro trattamento, perché i non vaccinati hanno invaso l’ospedale … c’è qualcosa di cui perdere la pazienza!

“Un vaccino è il minimo richiesto”.

La ragazza che ha appena festeggiato il suo 77esimo compleanno e viene qui Scrivere per dimenticare la sua malattia Concludi con queste parole. “Se i refrattari possono vivere confinati, sta a loro non impollinarli. Ma se vogliono vivere normalmente, vedendo amici, un vaccino è il minimo indispensabile per proteggere se stessi e gli altri. Dimentichiamo che la vaccinazione contro il vaiolo è stata obbligatoria per molto tempo poiché questa malattia è stata eradicata.

La sua reazione alla morte del Bogdanov non vaccinato

Sempre nelle Colonne del Gala, a François Hardy è stato chiesto della morte di famosi scienziati. “Igor e Grichka Bogdanov sono morti di Covid all’età di 72 anni e si consideravano abbastanza in forma per non essere protetti dalle vaccinazioni. Condividi i sentimenti per la loro morte?Così hanno chiesto i giornalisti della rivista francese: “No”, ha risposto il traduttore, “La mia amica è la rosa”.Perché lo condivido? Ho letto grandi libri di Richard Feynman, Trinh Xuan Thuan e Etienne Klein, ma non mi sono piaciuti i libri dei fratelli Bogdanov.

Come promemoria, traduttore Il tempo dell’amore è eUn convinto sostenitore della vaccinazione contro il Covid-19 che in seguito ha sostenuto Macron La sua ormai famosa frase contro i non vaccinati.