Castelginest. Piano completo per il “Villaggio Italiano”.

Peregrinazioni di personaggi mascherati e in costume, musica, laboratori, messa…spettacolo per una settimana da oggi.

Questo sabato, 8 ottobre, apre nella città di Castelgenest il “Villaggio Italiano”.

L’evento prevede una sfilata di costumi e maschere veneziane accompagnati da una banda, al centro della sala polivalente, a partire dalle ore 10.00. Quest’ultimo avrebbe fatto il giro del villaggio in un circuito. Alle 11:30 aprirà ufficialmente il Villaggio Italiano. Dalle 15 in poi ci sarà un laboratorio di trucco per bambini e un laboratorio di pittura su maschere per gli over 8, in gruppi di 10 persone. Alle 17 in loco verrà presentata una sfilata di costumi e maschere veneziane.

Competizione visiva

Domenica la manifestazione proseguirà con la sfilata di costumi e maschere veneziane dalle ore 10:30 davanti alla chiesa. Alle 11 ci sarà una Messa franco-italiana, accompagnata da ottoni. Alle 12:00 musica e musiche del Curb d’Or si svolgeranno per il centro del paese. Alle 13,00 verrà servito un aperitivo da una doppia squadra del comune di Castelginest. A partire dalle 14, l’animazione sarà organizzata dall’associazione Volantes de Castel. A partire dalle ore 16, vengono assegnati i premi per un concorso per vetrine decorate a tema italiano. Alle 16:30 sarà organizzata una sfilata di costumi e maschere veneziane in tutte le diverse sale a disposizione per l’evento.

Il comune di Castelginest continua il suo grande attaccamento all’Italia e al suo gemello, il comune di Ponte di Piave. Numerose attività proseguiranno per tutta la prossima settimana, da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre.