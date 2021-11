Black Friday Live su Amazon, i prezzi scendono lunedì mattina (-80%)

Non ci aspettavamo che Amazon iniziasse il Black Friday così presto. Da lunedì mattina, il gigante dell’e-commerce ha pubblicato le sue prime vendite flash serie a migliaia di referenze. Cdiscount, Fnac e Darty non dovrebbero tardare. L’outsider di quest’anno è AliExpress, che colpirà duramente in un giorno. L’elenco aggiornato per lunedì è disponibile di seguito.

Buoni affari AliExpress per un giorno: Dall’11 novembre alle 9:00, un giorno AliExpress verrà lanciato. È la più grande operazione al mondo prima del Black Friday. Le offerte sottostanti saranno valide da quel momento. Poiché lo stock è limitato, si consiglia di inserire i prodotti nel carrello sin da ora. Anche le icone (tra parentesi) saranno attive da quel momento in poi. Alle 9:00 dovrai controllare il tuo carrello, inserire il codice e pagare il prima possibile.

Questo lunedì segna l’inizio delle ostilità per il Black Friday. Amazon come ogni anno è la punta di diamante dell’operazione che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Se il commercio tradizionale rappresenta ancora l’80% del volume delle vendite di questo processo, i commercianti online ne traggono grande vantaggio. Sono specializzati in determinate categorie di prodotti come l’alta tecnologia.

Nella nostra lista sopra, abbiamo raccolto le migliori quotazioni del Black Friday attuali. Ci sono due diversi tipi di funzionalità offerte dai commercianti, che devi tenere a mente. D’altra parte, abbiamo le vendite flash che sono molto popolari su Amazon, ad esempio. Evidenziano un particolare prodotto durante un certo periodo in una quantità limitata. Il sistema con la clessidra permette di identificarli.

D’altra parte, abbiamo offerte di filo rosso che non avranno un limite di tempo. L’unico limite: l’inventario. Quest’anno sarà particolarmente limitato su tutti i prodotti elettronici a causa della carenza globale di semiconduttori. Apple, Samsung o Xiaomi non potrebbero produrre abbastanza (a causa della mancanza di questi processori), che sarà necessariamente limitato allo shopping natalizio.

Commento Mohsen Ibn Black Friday?

A differenza degli anni precedenti, questo Black Friday riguarderà l’esaurimento delle scorte. È quindi necessario prendere l’iniziativa e approfittare delle offerte da lunedì sui prodotti che ti interessano. Ad ogni modo, sappi che hai tempo fino al 31 gennaio 2022 per restituirlo ad Amazon se non ti piace. Questo è utile se stai facendo regali che non piacciono necessariamente al destinatario.

Per il Black Friday, Amazon è in trend con i prodotti tecnologici più in voga in questo momento. Apple, Samsung, Philips o Sony stanno già pubblicando prezzi che non abbiamo visto quest’anno. In altre parole, a partire da lunedì, puoi ottenere ottimi affari. La qualità delle offerte è aggiuntiva, Amazon a volte paga fino all’80% di sconto su alcuni prodotti.

Se il Black Friday attira molto le vendite in Francia, è grazie alla qualità. Certamente, è collocato poche settimane prima di Natale, il che facilita anche il volume delle vendite. Ma la verità è che i prodotti scontati del Black Friday su Amazon sono prodotti popolari e premium. Non è una riduzione delle azioni, è un evento di alto profilo.

Come puoi vedere nella nostra scelta per lunedì sopra, c’è un iPhone 13 di ultima generazione, Microsoft Surface Pro o OnePlus a prezzi imbattibili. Per il Black Friday, Amazon e i suoi colleghi hanno spinto per la qualità per facilitare i portafogli di tutti i francesi.

AliExpress vs Amazon, la partita

Quest’anno, tutti gli occhi saranno puntati sul duello tra Amazon e AliExpress. Da un lato, il primo funzionerà principalmente durante il Black Friday. D’altra parte, un giorno sarà il suo terreno di caccia. Quest’ultimo si svolge l’11 novembre ed è già questo giovedì, dalle 9:00 del mattino. È il più grande evento al mondo ed è seguito da Alibaba (che possiede AliExpress).

Tuttavia, il Black Friday su Amazon prende il via lunedì mattina. In altre parole, ti invitiamo a dare un’occhiata al principale sito di e-commerce in Francia per vedere quali prodotti potrebbero interessarti. Si tratta principalmente di vendite flash, quindi possono scomparire in qualsiasi momento. Le clessidre ti mostrano l’urgenza della situazione in molti spettacoli.

Da oggi fino al 26 novembre, vera data del Black Friday, su Amazon si rinnoveranno migliaia di offerte. Il commerciante ha deciso di mostrare sempre gli sconti per accontentare tutto il pubblico. Non tutti vogliono comprare in fretta all’ultimo minuto. Con questa iniziativa tutti potranno scoprire le offerte e sfruttarle al meglio.

Le migliori offerte del lunedì

In conclusione, conviene tornare alle migliori offerte della settimana. Il Black Friday di Amazon è stato lanciato, potete trovare tutte le sue offerte nel menu principale del sito. Su AliExpress il processo è diverso: puoi vedere tutte le offerte ma saranno attive solo l’11 novembre dalle 9:00 del mattino. Come vedete, gli sconti sono pazzeschi e giovedì mattina bisognerà lottare per avere le unità in stock.

Quindi ti invitiamo a impostare effettivamente il tuo carrello su AliExpress a partire da lunedì. In questo modo, giovedì, ti basterà inserire il codice promozionale (tra parentesi nell’elenco sopra) e convalidare il tuo ordine. Tutto deve essere fatto alle 9:00 del mattino, altrimenti sarà troppo tardi. AliExpress vende la maggior parte dei suoi prodotti in quella prima ora, dopo di che l’inventario scompare. Per il Black Friday su Amazon, la situazione potrebbe essere la stessa.

Ovviamente, non tutte le offerte del Black Friday sono state ancora mostrate su Amazon. Verranno con il tempo. Tuttavia, per le offerte già disponibili, non troverai di meglio da oggi a venerdì 26 novembre. In altre parole, meglio approfittarne adesso perché la separazione può avvenire prima della fine del mese.

