Beyoncé ha tentato anche Dolly Parton con le sue nuove canzoni country

Kevin Mazur/WireImage per Parkwood Kevin Mazur/WireImage per Parkwood La cantante Dolly Parton, una figura di spicco della musica country, si è congratulata con Beyoncé per aver raggiunto il primo posto nella classifica nazionale.

Musica – Beyoncé ha già dimostrato il suo status di leggenda della musica “La stella delle stelle” Ricevere elogi dall'icona della musica country Dolly Parton. Quest'ultimo si è congratulato calorosamente con la cantante 42enne per la sua ascesa in cima alla classifica nazionale con il suo titolo. Texas Holdem.

Venerdì 23 febbraio, attraverso un comunicato pubblicato sul suo account Instagram, Dolly Parton ha inviato le sue congratulazioni a un interprete. Pazzo d'amore. “Sono entusiasta della prospettiva di un album country per lei. Congratulazioni per il tuo singolo numero 1 nella Billboard Hot Country. Non vedo l'ora di ascoltare l'intero album.”Ha scritto, rivolgendosi direttamente a Beyoncé.

Elogi particolarmente forti per Beyoncé, che ha annunciato il suo prossimo album, La seconda legge del RinascimentoDurante il Super Bowl 2024. La stella è stata svelata subito dopo 16 carri et al Texas Holdem, Due canzoni con un tema country. Secondo i media americani pittura, quest'ultimo titolo raggiunse il numero uno nella classifica Hot Country Songs. Il primo di un artista nero.

Dolly Parton è una fan di Beyoncé

Famoso per titoli come 9-5 et al Jolene, Dolly Parton rimane una figura leggendaria nella musica country. A 78 anni ha influenzato moltissimo la cantante Miley Cyrus, che considera la sua madrina. Dolly Parton è una vera ispirazione per molti artisti “Grande fan di Beyoncé” Come ha ricordato nel suo comunicato stampa su Instagram.

Non è la prima volta che la cantante del Tennessee dimostra la sua ammirazione per l'artista più premiato nella storia dei Grammy. Già nel 2020, tradotto ti amerò per sempre Ha espresso il desiderio che un'artista come Beyoncé registri nuovamente la sua famosa canzone Jolene.

“Questo titolo è stato eseguito in tutto il mondo in diverse lingue e stili musicali.”“, ha detto Dolly Parton in un'intervista a Il grosso problema. “Ho sempre sperato che qualcuno potesse farlo un giorno, qualcuno come Beyoncé.” La risposta, forse, è il 29 marzo.

