Battlefield 2042 è una parodia di Clownfield 2042, un gioco sparatutto in prima persona online gratuito

Electronic Arts pubblica Aggiornamenti Patch per Battlefield 2042. Gioco ricevuto molto male dalla community al momento del rilascio tra bug e omissioni In modalità campagna (Ma lo sfondo è promettente). È semplice: per molti giocatori, questo è il peggior episodio che il franchise abbia mai offerto da anni. In risposta, gli sviluppatori di Riverside Sports hanno deciso di rilasciare Clownfield 2042, (quasi) gratuitamente, su Steam. E non ti stiamo dipingendo un quadro, il titolo è sufficiente: questa esperienza online rende molto divertente Battlefield 2042. Il grido disperato dei fan sembra essere irritato dal nuovo episodio di License.

Clownfield 2042, un gioco online gratuito che prende in giro Battlefield 2042

Clownfield 2042 è come la sua controparte. Un progetto di parodia è iniziato un paio di settimane fa con un elenco di funzionalità disponibili. Il gioco ruota attorno a una carta piena di ” Brutto tempo “intelligenza artificiale” Di base » Per un’esperienza di bassa qualità. Ho ricevuto un ottimo programma per questo gioco da Battlefield 2042 molto freddamente. La community però è sempre stata presente ma i tanti difetti del titolo non bastano a perdonare i team DICE. Oltre ai bug, c’erano problemi di prestazioni o persone che non andavano d’accordo, veicoli aerei troppo potenti e in grado di ripararsi nel tempo, ecc.

Dal 31 dicembre, Clownfield 2042 è disponibile su PC su Steam. Ci sono tre diverse mappe: Paradise City, The Heat e War Iceland. Per non parlare di sei diverse armi, eventi aerei o impostazioni con la modalità Clownfiled Gateway. Lo sviluppatore garantisce anche la sua parodia e il denaro sulla pagina del gioco annuncia che ci sono molti bug ma i team non intendono correggerli ma piuttosto introdurre nuovi cosmetici.. Capirai, stiamo spingendo la valvola fino alla fine con il Clownfield 2042. Non sono sicuro che Electronic Arts apprezzi la valvola.