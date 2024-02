Assistente per smartphone | Il robot Zoe è stato rimosso dalla clinica di Angus

È la fine dell'assistente smartphone Zoé di Bonjour-santé presso l'Angus Medical Clinic. Giornalismo I pazienti non riescono a farsi capire da questo robot che dovrebbe rispondere alle chiamate e alle loro domande senza che il personale della clinica debba intervenire, ha riferito venerdì.

“Alla luce delle recenti discussioni e del crescente livello di insoddisfazione, abbiamo preso la decisione di interrompere completamente l'uso di Zoé nella clinica Angus”, ha annunciato Nadia Muniki di Tootelo, che supervisiona Bonjour-santé, in un'e-mail inviata venerdì ai dipendenti .

La clinica Angus era uno dei nove studi medici della contea che utilizzavano l'assistente paziente smartphone chiamato Zoe. Questo servizio, fornito dalla società di sviluppo software Bonjour-santé, è stato gradualmente implementato da dicembre 2022 nelle regioni di Montreal e Quebec.

L'obiettivo di Zoé è rispondere alle chiamate dei pazienti e rispondere alle loro domande senza la necessità dell'intervento del personale della clinica. Secondo Bonjour-santé, Zoé fa risparmiare tempo all'84% per le cliniche. Oltre il 60% delle chiamate verrà gestito senza l'intervento dei dipendenti.

Tuttavia, diversi pazienti hanno riferito di brutte esperienze con Zoe, descrivendo il robot come “scomodo” e “disastroso” che, secondo quanto riferito, ha fatto “perdere la pazienza” alle persone. Giornalismo Venerdì.





Riacquistare la fiducia del paziente

Le prestazioni e l’utilizzo di Zoé sono stati oggetto di “molte discussioni all’interno della clinica Angus negli ultimi mesi”, spiega M.IO Monique nella sua email.

Le misure di miglioramento sono in atto da diverse settimane e, sebbene il 40% delle intenzioni di Zoe siano rivolte all'onestà, questo non sembra essere sufficiente per riconquistare la fiducia sua e dei pazienti.

M aggiunge: “L’implementazione di questa soluzione si basava su ottime intenzioni, ma a volte bisogna mostrare umiltà e quando si innova bisogna essere disposti a commettere errori”.IO Moniki.

Dice che verrà messo in atto un piano per ridurre al minimo l’impatto di questo cambiamento su pazienti, medici e personale. «Stiamo parlando di un volume aggiuntivo di circa 19mila chiamate al mese, che non può essere soddisfatto senza un piano d'azione concreto per soddisfare il bisogno telefonico». La prossima settimana verranno proposte nuove soluzioni al personale della clinica.