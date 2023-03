Confermato l’aumento del prezzo di iPhone 15

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno probabilmente più costosi dei precedenti modelli Pro. Dovremmo vedere il primo aumento di prezzo dall’iPhone X.

In una nota di ricerca pubblicata questa settimana l’analista Jeff Bo si aspettava I modelli di iPhone 15 Pro vedranno un aumento di prezzo a causa di numerosi miglioramenti hardware. Questi includono un telaio in titanio, pulsanti solidi con feedback tattile, il chip A17 Bionic, più RAM, una lente periscopica per aumentare lo zoom ottico nel modello Pro Max e altro ancora.

Primo aumento dal 2017

Come promemoria, i prezzi negli Stati Uniti sono rimasti abbastanza stabili per diversi anni. Ad esempio, il modello Pro è partito da $ 999 da quando l’iPhone X è stato rilasciato nel 2017, mentre il Pro Max è partito da $ 1.099 da quando l’iPhone XS Max è stato lanciato l’anno successivo. Il prezzo è valido ancora oggi.

Un aumento dei prezzi negli Stati Uniti è ragionevole visti i tassi di inflazione superiori alla media. Apple è riuscita a mantenere invariati i prezzi di partenza per sei generazioni consecutive di modelli Pro, ma un giorno i prezzi probabilmente aumenteranno affinché l’azienda mantenga i propri margini. Non è ancora noto se anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus vedranno un aumento di prezzo rispetto a iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che partono rispettivamente da $ 799 e $ 899.

Aumento eccessivo?

Al di fuori degli Stati Uniti, Apple ha aumentato più volte il prezzo degli iPhone negli ultimi anni, in gran parte a causa delle fluttuazioni delle valute estere. In Belgio, $ 999 sono aumentati da € 1.159 a € 1.329 con l’iPhone 14 Pro. Quindi dovremmo aspettarci un bel aumento del prezzo della nuova gamma di iPhone. Sarà uno di troppo? Risponderò nei prossimi mesi.

