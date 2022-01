Apple dovrebbe introdurre i propri occhiali VR nel 2022

Apple potrebbe rivelare il suo visore per realtà mista durante la WWDC 2022. Tuttavia, non sarà disponibile per la vendita fino al 2023.

Come ogni anno, Apple dovrebbe organizzare un WWDC durante il mese di giugno. Resta da vedere se l’azienda con sede a Cupertino continuerà a tenere conferenze virtuali preregistrate o tornerà a eventi faccia a faccia, ma questo dovrebbe essere un po’ eccitante in base alle recenti aspettative.

Annuncio previsto

Secondo l’analista Gene Munster, Apple potrebbe presentare il suo visore per realtà mista alla WWDC 2022 quest’anno. Si dice che la società abbia lavorato a lungo su un paio di occhiali intelligenti e si dice che questo visore per realtà mista sia uno dei tanti su cui sta lavorando l’azienda. Apple Glass, tanto caro a Tim Cook, è stato rimandato più volte. Se il prodotto è già pronto, verrà mostrato quest’anno.

Marketing 2023

Munster aggiunge che se Apple vuole mostrare su cosa sta lavorando, non dovrebbe essere disponibile per la vendita fino al 2023. Ciò sembra rispecchiare i precedenti rapporti di altre fonti affidabili, come Mark Gorman di Bloomberg, che ha recentemente affermato. L’anno in cui Apple potrebbe rilasciare le proprie cuffie è il 2022.

Anche il prossimo visore sarà costoso, ma dai rapporti precedenti sembra che sia rivolto agli sviluppatori piuttosto che al consumatore medio. Presumibilmente, Apple vuole iniziare a costruire un ecosistema prima di lanciare la versione consumer. Inoltre, alcuni rapporti hanno indicato che Apple potrebbe eventualmente sostituire l’iPhone con un dispositivo del genere in un lontano futuro.