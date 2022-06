Aggiornamento 23.4.3: modifiche al bilanciamento di Hearthstone, Battlegrounds e Mercenaries – Hearthstone

L’aggiornamento 23.4.3 sarà pubblicato oggi su Inn. Questo porta un nuovo ciclo di cambiamenti negli equilibri focolare, campi di battaglia e mercenari. Trova tutti i dettagli nelle note sulla patch complete di seguito.

Aggiornamento 19:02: la patch è stata pubblicata.

L’aggiornamento 23.4.3, in uscita il 16 giugno, contiene diverse modifiche al bilanciamento di Standard, Battlegrounds e Mercenaries, tra le altre cose!

Aggiornamenti delle mappe

Commento degli sviluppatori: questo aggiornamento contiene molte grandi modifiche al bilanciamento per la modalità standard (più una per la modalità gratuita) con obiettivi diversi. Innanzitutto, vogliamo ridurre la potenza dei mazzi più potenti del metagame (varianti Blight Demon Hunter e Control Warrior). La metà di queste mod è utile per il bilanciamento e ha lo scopo di correggere la percentuale di vincita per quei mazzi in particolare.

Le restanti modifiche in questo aggiornamento riguardano più il miglioramento dell’esperienza di gioco per le persone che utilizzano alcune delle mappe più divisive del gioco.

La potenza delle seguenti carte è stata ridotta:

distruggere lo scudo

Precedente: Infligge 5 danni a tutti i minion. Costa (1) meno di un cristallo per ogni punto armatura che hai. → Ora: infliggi 4 danni a tutti i minion. Costa (1) meno di un cristallo per ogni punto armatura che hai.

Di ritorno dalla marea

Precedente: Grido di battaglia: infligge 5 danni. Ottieni 8 punti armatura. → Ora: Grido di battaglia: infligge 5 danni. Ottieni 5 punti armatura.

Pirate Ship Indigo (l’imponente evocazione di Indigo, la mitica Lamia)

In precedenza: provocazione. Rantolo di Morte: aggiunge una Ciurma di pirati Indaco alla tua mano. Costa (1) cristallo. → Ora: la provocazione. Rantolo di Morte: aggiunge una Ciurma di pirati Indaco alla tua mano. Costa (1) meno di un cristallo.

Minaccia dal profondo

in precedenza: [Coût : 3] → Attualmente : [Coût : 4]

Commento degli sviluppatori: entrambe le varianti Charge Warrior e Control Warrior sono molto potenti nelle partite classificate e più in alto si va in classifica, maggiore è la loro percentuale di vittorie. Questi due archetipi condividono diverse carte principali e queste modifiche hanno lo scopo di ridurne l’efficacia. Anche se queste combo non saranno completamente scomparse dopo questo aggiornamento, speriamo di rendere impossibili (o almeno meno difficili) alcune delle loro mosse più frustranti (ad esempio, l’abilità di Nellie di creare Mr. Smite al costo di 1).

Kariya Gangram

in precedenza: [Coût : 6] 6 Attacco / 6 HP. Grido di Battaglia: trasformati in una versione 6/6 di un demone nel tuo mazzo. → Attualmente : [Coût : 7] 7 attacco / 7 CV. Grido di Battaglia: trasformati in una versione 7/7 del Demone nel tuo mazzo.

avanguardia di guerra

In precedenza: 2 Attacco / 2 HP → Ora: 2 Attacco / 1 HP

Commento degli sviluppatori: l’altra classe che ha registrato un tasso di vittorie eccessivo dall’ultimo mini-pack è stato il Cacciatore di Demoni. Potremmo essere felici di vedere che la versione rivista e patchata di Xhilag funziona bene, ma non possiamo dire che apprezzeremmo sapere che Caria è in grado di creare una versione con pochissimi progressi. En plus de ralentir cette interaction, nous retirons un point de vie à l’Avant-garde usée par la guerre afin de réduire ses chances de tenir le coup en début de partie, et ainsi d’être à l’origine d’un effetto Palla di neve.

Gnul Volipat

In precedenza: 4 Attacco / 5 HP → Ora: 3 Attacco / 5 HP

Commento degli sviluppatori: Il Ladro è una delle classi più giocate in modalità Standard e abbiamo ritenuto ingiusto apportare modifiche alle altre classi popolari senza ridurre al minimo il loro potere. Bilanciare il Madpaw Gnoll non è stato facile, ma siamo fiduciosi che questa nuova modifica stabilizzerà sia la mappa che la classe.

Cariel santaforgia

in precedenza: [Coût : 7] → Attualmente : [Coût : 8]

Commento degli sviluppatori: tutto sarebbe migliore se le carte eroiche permettessero alla loro classe di brillare a fine partita, ma abbiamo ritenuto che Cariel stesse aiutando la sua classe a entrare troppo presto. Paladin ha un buon equilibrio all’interno dell’attuale metagame e, grazie alle altre modifiche in questo aggiornamento, ciò non dovrebbe cambiare.

sirena di avvertimento gialla

in precedenza: [Coût : 4] 2 ATQ / 5 PV → Attualmente : [Coût : 5] 2 ATQ / 6 PV

Commento degli sviluppatori: Sirena Sferza Bile è una carta divertente e interessante per i mazzi di Naga Maghi, ma abbiamo pensato che potesse finire le partite senza essere in grado di affrontarla. Questa mod ha lo scopo di dare ai suoi avversari un ruolo aggiuntivo nella gestione delle forze che possono creare.

Squame di terra

in precedenza: [Coût : 1] → Attualmente : [Coût : 2]

Commento degli sviluppatori: non si può dire che Priest sia dominante da quando è stato rilasciato l’ultimo mini-set, tuttavia può essere molto frustrante perdere contro di lui. Le squame terrestri ci sono sembrate molto efficaci rispetto al costo di un singolo cristallo. Stiamo anche aumentando il suo costo di 1 per rendere un po’ più facile attaccare una classe nel mezzo del gioco.

fioritura di fulmini

Precedente: Ottieni solo 2 cristalli di Mana per questo turno. Sovraccarico: (2). → Ora: ripristina due cristalli di mana. Sovraccarico: (2).

Commento degli sviluppatori: la nostra analisi dopo il rilascio del piccolo lotto ci ha spinto a dare un’occhiata alla modalità gratuita e, più specificamente, ai mazzi Alto Sciamano. Questi colpi a volte possono provocare dei colpi seri troppo presto, rendendo inutile qualsiasi resistenza. Abbiamo subito individuato la principale fonte di questo problema, sia a breve che a lungo termine: Lightning Bloom. Questo è il motivo per cui stiamo effettuando un tale adeguamento.

Signor Punizione

in precedenza: [Coût : 6] → Attualmente : [Coût : 7]

Commento dello sviluppatore: Punizione è una carta potente per finire il gioco, ma al momento non dovrebbe essere così potente. Questa modifica dovrebbe renderlo più gestibile nel mezzo del gioco, rallentando anche le diverse combo in cui si trova.

Insegnante

In precedenza: 5 Attacco / 4 HP → Ora: 4 Attacco / 3 HP

Commenti degli sviluppatori: sebbene siamo generalmente soddisfatti delle meccaniche fornite dal Maestro, questa potente carta Grido di Battaglia non ha bisogno di tali statistiche. Questa mod non dovrebbe ridurne il fascino, ma speriamo che la renda meno popolare.

Puoi raccogliere l’intero valore di polvere delle carte di cui sopra per 2 settimane dopo la pubblicazione dell’aggiornamento 23.4.3 (versioni base delle carte e versioni Gold del Master concesse come parte del percorso di ricompensa perNel cuore della città sommersa non affetto).

Aggiornamenti della modalità Campi di battaglia

Aggiornamento del potere dell’eroe

Onyxia madre adottiva – madre

Precedentemente: Vengeance (4): Evoca Fetch 1/2 che attacca immediatamente. → Now: Revenge (4): evoca un giro 3/1 che attacca immediatamente.

Ozomat – tentacolare

In precedenza: influenza negativa. Inizio del combattimento: evoca 2/2 tentacoli con Provocazione. (Migliora una volta che il cliente vende!) → Ora: un effetto negativo. Inizio del combattimento: evoca 2/2 tentacoli con Provocazione. (Guadagna +1/+1 una volta che il cliente vende!)

Commento degli sviluppatori: stiamo apportando questa modifica solo a scopo illustrativo, non funziona.

Pyrride – Pausa Labneh

in precedenza: [Coût : 1] Dai +4 HP ai seguaci di un amico casuale. → Attualmente : [Coût : 0] Dai a un seguace +2 HP (ottieni +1 HP per ogni turno che non usi!).

Tamsin Roame – Fumetto profumato

Precedente: La battaglia ha inizio: distruggi i tuoi servitori con HP minimi. Dà le sue caratteristiche ad altri quattro seguaci alleati. → Ora: inizia il combattimento: distruggi il tuo servitore con HP minimi. Fornisce le sue statistiche ad altri cinque seguaci alleati.

Livelli di armatura aggiornati

Il livello di armatura delle seguenti eroine ed eroi è stato aggiornato come segue:

Al’Akir, Ambasciatore di Faelin, Galakrond, Malygos, Vol’jin ora hanno un’armatura di livello 2.

C’Thun ora ha un’armatura di livello 3.

Bru’kan, Edwin VanCleef, Fungimancer Flurgl e Queen Azshara ora hanno un’armatura di livello 5.

Alamorte, Elise Cercastelle, Illidan Stormrage, Lord Jaraxxus e Tess Greymane ora possiedono un’armatura di livello 6.

Arana Cercastelle, Karel Rum, Re Mukalla, Lord Survang, Rakanishu, Curator e Rat King ora hanno un’armatura di livello 7.

I livelli di armatura dei seguenti Eroi ed Eroi sono stati ridotti come segue:

Alexstrasza, Deathspeaker Blackthorn, Ini Stormcoil, Maiev Shadowsinger, Nighteye the Pirate, Carniflora, The Lich King, Trade Prince Gallywix e Xyrella ora hanno un’armatura di livello 1.

Reno Jackson ora ha un’armatura di livello 2.

Il domatore Brann ora ha un’armatura di livello 3.

Servi aggiornati

piccola bolla

In precedenza: 2 Attacco / 5 HP → Ora: 5 ATK / 4 HP.

Tarecgosa

Precedentemente: Taverna Livello 4 → Ora: Taverna livello 3

indicatore di luce fredda

Precedentemente: Taverna Livello 4 → Ora: Taverna livello 3

capitano di panchina

In precedenza: 1 Attacco / 2 HP → Ora: 2 Attacco / 2 HP

Onde addomesticate

In precedenza: Magia: dai al servitore +1/+1 e Furia del vento fino al turno successivo. → Ora: Magia: dai al servitore +2 / +2 e Windfury fino al prossimo turno.

creature addomesticate

In precedenza: 5 Attacco / 6 HP. Dopo aver lanciato un incantesimo con la magia sul cliente, dagli + 2 / + 1. → Ora: 5 attacchi / 7 HP. Dopo aver lanciato un incantesimo con la magia sul cliente, dagli +2 / +2.

rovinare il mermidone

In precedenza: 2 Attacco / 2 HP → Ora: 3 Attacco / 3 HP.

La signora delle maree Athisa

In precedenza: 7 Attacco / 3 HP → Ora: 7 Attacco / 8 HP.

Aggiornamenti mercenari

Alessandra:

gioco della regina dei draghi In precedenza: Calmati 2 → Ora: ricarica 1



perché il re

bobina della morte In precedenza: Calmati 1 → Ora: Tempo di recupero 0



Giallo:

Gadflame Florey In precedenza: Calmati 1 → Ora: Tempo di recupero 0



Signora delle maree Athisa:

schiacciare la corsa In precedenza: Velocità 7 ← Ora: velocità 6

acqua isolata: In precedenza: Calmati 1 → Ora: Tempo di recupero 0



Rexar:

In precedenza: max. : 11/72 → Ora: statistiche massime. : 11/82

Zwen, la tigre bianca

colpire l’equazione In precedenza: Velocità 7 ← Ora: velocità 5



Capitan Doppio Falco

feroci trattative In precedenza: Velocità 7 ← Ora: velocità 2



Altro

benedizione di protezione In precedenza: Velocità 3 ← Ora: velocità 1



Correzioni e miglioramenti