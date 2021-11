Al centro del corsivo c’è George Clooney che aiuta le persone colpite dal maltempo

L’attore americano dice a se stesso “Molto noioso” A causa delle alluvioni e delle frane intorno al Lago di Como, possiede una casa lì.

“E’ peggio di quanto pensassi.” In un’intervista ai media italiani, George Clooney ha parlato dei suoi timori di inondazioni che devastano l’area intorno al Lago di Como. L’attore si è unito arbitrariamente ai residenti colpiti e li ha aiutati. Martedì, l’area in cui si trovava la seconda casa di proprietà di George Clooney è stata colpita da forti piogge e frane. Secondo Standard serale, Una sessantina di residenti hanno dovuto essere evacuati a causa di questo maltempo.

George Clooney, insieme ai soccorritori e alle vittime del disastro, ha contribuito a ripulire l’area. Notizie Splash / ABACA

Il giorno dopo, George Clooney, che era lì con sua moglie Amal e i loro figli gemelli di 4 anni, è venuto a vedere i danni. Ha aiutato a ripulire l’area insieme alle vittime L’indipendente . “George Clooney è venuto direttamente al municipio per vedere cosa è successo. Siamo andati a vedere i danni insieme.”, spiega il sindaco Roberto Posey Tempi del Regno Unito .

“Era molto arrabbiato e ha detto che avrebbe voluto aiutare. Stiamo raccogliendo fondi e spero che utilizzerà i vari forum a sua disposizione per contribuire a questo sforzo., continua Roberto Pozzi. “Semplicemente ci è venuto in mente allora. Mi dispiace George Clooney. Ho parlato con il sindaco, ci sarà molto lavoro, costerà milioni di dollari, ma questa città è forte. Fa un salto indietro e torna più forte di prima. Questa è una città molto flessibile. “

“Ha piovuto ininterrottamente per tre giorni e poi abbiamo preso un muro di acqua e detriti che scendeva dalla collina”., spiega il sindaco Il Sole , I media britannici lo hanno interrogato sugli effetti del maltempo. Il consigliere comunale italiano ha aggiunto che quattro case sono state distrutte.

“Ora aspettiamo che il governo dichiari lo stato di emergenza e ci fornisca un’assistenza finanziaria straordinaria”., Lui spiega Tempi del Regno Unito. A giugno, fonti locali hanno detto Le persone George Clooney e la sua famiglia sono venuti sul Lago di Como per un soggiorno insolitamente lungo. “Non hanno trascorso del tempo sul Lago di Como l’anno scorso. Questa è la prima volta in due anni che tornano in Italia., Secondo una fonte simile.