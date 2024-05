A sorpresa, Florent Bagny annuncia il suo ritorno sul palco per eseguire un concerto speciale!

Crediti immagine: Bestimage

Florent Bagny sta riposando. Dopo lo strepitoso successo ottenuto dalla sua autobiografia “Pagny par Florent” (200mila acquisti) e dall’album di duetti “2bis” (190mila vendite), l’artista ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé e ha annunciato una pausa mediatica fino al 2026, per per curare il cancro ai polmoni di cui soffre da due anni. Tuttavia, il cantante ha una grande sorpresa per i suoi fan. I nostri colleghi di Figaro Rivela che Florent Bagny tornerà sul palco giovedì 30 maggio a Parigi. Nonostante abbia comunque annunciato che non riprenderà la sua tournée prima del 2026, l’interprete di “Saper amare” viaggerà dalla Patagonia alla Salle Pleyel di Parigi per un concerto speciale: Les Sentinelles d’un soir, organizzato dal generale Christophe Abad, il governatore militare. Il ricavato dei biglietti, di prezzo compreso tra 39 e 107 euro, sarà devoluto all’organizzazione Bleuet de France, che aiuta gli orfani di guerra, i soldati feriti in missione, le vedove e le famiglie in lutto.

“Un uomo completo, onesto e sincero”

Durante questo concerto di beneficenza, Florent Bagny, che verrà volontariamente, eseguirà una canzone speciale: “The Soldier”, titolo composto da Calogero E dal suo album “Vieillir avec toi” (2013). ” Florent Bagny è un uomo completo, franco e sincero. A causa delle sue condizioni di salute, il suo arrivo è stato ufficializzato solo all’ultimo minuto. Volevamo essere sicuri che potesse essere lì Un caro amico dell’artista conferma la sua intervista Le Figaro. Durante questa serata “Les Sentinelles d’un soir”, il pubblico potrà anche applaudire Les Frangines, l’artista rock Evard, la cantante Candice Parise e Nicola Serkis del gruppo. IndocinaChi eseguirà due brani.

Le “guardie della sera”, gli artisti 🇫🇷 e le bande militari vi presentano un concerto unico! https://t.co/AfOQpv6FlKPer 2 ore, 5 artisti e 200 musicisti vi offriranno una serata eccezionale! Tutte le donazioni saranno devolute a #BloitdeFrancia. pic.twitter.com/xjdWC12mCN – Bleuet-de-France (BleuetFrance) 10 aprile 2024

Allo Stade de France nel maggio 2022, durante il primo concerto del “Central Tour”, il gruppo ha invitato sul palco Garde Républicaine per eseguire “Atomic Sky”, “J’ai aske à la lune” e “La vie est belle” . “. Ha subito accettato la nostra proposta. » conferma il colonnello Eric La Fontaine. L’esercito vuole sfruttare l’evento anche per attirare l’attenzione sulle guerre in corso in Ucraina o tra Israele e Palestina.