6 Paesi – Juan Ignacio Brex, El Italian Adoption

Juan Ignacio Brex, trequarti di Bennett Treviso, è diventato nel giro di un anno una parte essenziale del Nacionale. Focus sulla rivolta in Argentina.

In questa giovane squadra italiana, il suo capitano Lamaro ha 23 anni e Juan Ignacio Brex è naturalmente un allenatore. Con solo otto scelte negli ultimi dodici mesi tra il torneo del 2021 e il tour autunnale, sorride. ” Oggi, a 29 anni, sono uno dei giocatori senior della squadra. Ovviamente la squadra è molto giovane e non ancora esperta. ⁇

Ha acceso la mania latina da lì? Non proprio, perché promette: ” Naturalmente, i favoriti francesi. Questa è una squadra che attualmente è in ottima forma anche a livello globale. Ma andiamoci a fare un giro turistico, andiamo alla vittoria! ⁇

Va detto che gli ultimi mesi della nascita di Buenos Aires sono stati pieni di promesse. Quando la sua qualificazione al Nacional sarà confermata dal World Rugby a fine 2020, vedrà la sua migliore prestazione a Treviso con la prima convocazione con l’Italia. Nonostante sia stato selezionato per le giovani squadre argentine, è stato selezionato per il torneo del 2021 e gioca da titolare in tutte le competizioni. Nel frattempo, è stato uno dei migliori giocatori dell’epopea Benetton alla Rainbow Cup vinta contro i Bulls.

Ha giocato in tutte e tre le partite di prova e continua questo autunno. Da ciò ottiene un’esperienza mista: Anche se prendi punti nei primi due Test (9-47 contro la Nuova Zelanda, 19-37 contro l’Argentina, ndr), La sicurezza era in atto. Noi invece vogliamo essere una squadra pericolosa in attacco. “Così” Cambio di sistema Diretto dalla squadra italiana con il nuovo allenatore Kieran Crowley. Quindi, controlla Brex chi è il miglior difensore e faccia a faccia in questo XV Azzurro Più giovane e più aggressivo, mostra tutta la sua importanza.