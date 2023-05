3° club italiano in finale europea!

Dopo Inter e Roma, la Fiorentina ha negato la qualificazione alla finale di Europa League giovedì sera al 129′ contro l’FC Basilea.

Roma-Siviglia il 31 maggio; Là Fiorentina davanti West Ham 7 giugno; L’Inter contro il Manchester United il 10 giugno. Il calcio italiano avrà 3 finali di Coppa dei Campioni in pochi giorni. La Fiorentina si è qualificata per la finale di Europa League giovedì sera dopo un pareggio contro l’FC Basel in Conference League, superando l’AS Roma Leverkusen di Jose Mourinho.

Sconfitti 2-1 in Toscana, i fiorentini recuperano il ritardo prima di subire gol a Nico Gonzalez (35′), Zegi Amdoni (55′) e poi pareggiare grazie alla loro stessa ala argentina (72′). . Antonin Barak si è qualificato per Viola al centro del Parc Saint-Jacques al 129′ dei tempi supplementari.

Il West Ham, dal canto suo, ha battuto l’Alkmaar per la seconda volta (0-1), questa volta in Olanda, grazie a un gol nel finale di Pablo Fornals (94esimo). Alphonse Areola, Thilo Kehrer, Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Emerson, Lucas Paqueta, Saïd Benrahma e Maxwel Cornet (tutti della Ligue 1) giocheranno la Coppa dei Campioni contro la Fiorentina di Jonathan Ikoné.