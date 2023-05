17° posto dell’italiano Alberto Dainese, Thomas ancora in rosa – Sport.fr

Si conclude così la 17a tappa del Giro 2023 con la vittoria finale dell’italiano Alberto Dainese. Ha vinto in casa questo mercoledì pomeriggio al termine di questa 17esima tappa, conclusasi a Carle in Veneto.

Grande vittoria per Alberto Dainese questo mercoledì pomeriggio sulle strade del Giro d’Italia. A soli quattro giorni dal gran finale di domenica prossima a Roma, il corridore del team DSM ha vinto la tappa su un falsopiano quasi interamente in discesa davanti al connazionale Jonathan Milan (Bahrain) e all’australiano Michael Matthews (Jayko-Alula). Senza un piccolo intoppo nel programma. Per ora, Geraint Thomas guida la gara rispettivamente di 18 e 29 secondi davanti al portoghese Joao Almeida (UAE) e allo sloveno Primos Roglic.

Classificazione Livello 17:

1. Alberto Dainese (ITA/DSM) 197.0 km in 4 h 26:0 (media: 44.4 km/h)

2. Jonathan Milan (ITA/BAH)

3. Michael Matthews (AUS/BIK)

4. Nicolò Bonifacio (ITA/INT)

5. Simone Conzoni (ITA/COF)

6. Fernando Gaviria (COL/MOV)

7. Andrea Pasculone (ITA/BAH)

8. Alex Kirch (LUX/TRE)

9. Stefano Oldani (ITA/ALP)

10. Pascal Ackermann (GER/EAU)