Eni italiana è stata condannata per una campagna di aggressione

operatore IO Condannato martedì”Pratiche commerciali aggressive“E”Vendita senza previo ordineContratti gas, lo abbiamo appreso da quest’ultimo venerdì dal tribunale di Parigi, dove è stato invitato dall’associazione dei consumatori Clcv.

Il tribunale di Parigi, sequestrato per fatti dal 2019 al 2020, ha valutato “Mentre Eni-Gas commercializzava i suoi prodotti attraverso società di propaganda, si impegnava in pratiche commerciali aggressive e vendite senza ordini precedenti.“, e ha ordinato all’AFP di cessare le sue operazioni, secondo la decisione che è stata in grado di negoziare.

Risarcimento di 100.000 euro

Di conseguenza, il tribunale ha condannato Eni a pagare 100.000 euro a titolo di risarcimento a CLCV.Risarcimento del danno al benessere collettivo dei consumatoriEni è stata inoltre condannata a pubblicare tale censura per tre mesi sul proprio sito web e sulla home page dell’istanza entro un mese.Alla fine di questo periodo sotto una penale ritardata temporanea di 3.000 euro al giornoContattata dall’AFP, l’agenzia, che potrebbe impugnare la decisione, non ha risposto immediatamente.

Ha avvertito delle pratiche di propaganda di alcuni fornitori di energia, “Ricerca di nuovi clienti in un mercato molto competitivo“, CLCV assegnato Eni nel 2020. L’associazione ha fornito una quindicina di testimonianze di consumatori. Questa prova mostraFalse dichiarazioni come l’impossibilità di mantenere l’attuale fornitore per incoraggiare i consumatori a registrarsi” O “Uso di falsa identità da parte di alcuni propagandisti“, sta per CLCV.

CLCV dà il benvenuto”Un segnale forte nell’affrontare gli abusi che si osservano comunemente nell’ambito della propaganda“, sottolineando i presunti fatti”Indica un momento in cui i fornitori di energia erano più aggressivi nell’acquisire clienti“. Teme che questo tipo di comportamento possa risalire, mentre il 30 giugno scomparirà l’imposta regolamentata sul gas e avvisa i consumatori”Non rispondere a nessuna tela».