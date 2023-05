oggetto in gabbia et al PLAYON Siamo orgogliosi di annunciare Warhammer 40.000: velocità libera. Questo corridore e sparatutto free-to-play basato sulla classe fonde gli orchi con un mondo di Warhammer 40.000 Giocabile ora in Alpha Playtest su Steam.

Gli appassionati di velocità e precisione possono ora vivere la loro passione Love Hammer 40.000Guida veicoli smontati e invia a morte cariche esplosive allo speedwig.

I giocatori possono scegliere tra diverse classi di veicoli, inclusi danni, supporto e carri armati con abilità uniche mirate a una varietà di stili di gioco. Ti porterà alla vittoria su più mappe in questo gioco esplosivo. Ispirato alle corse di combattimento e ai giochi di tiro.

Per la fase Alpha che inizia oggi, il gioco offre un numero limitato di veicoli e livelli, oltre a una delle sue modalità di gioco, la modalità Conquista unica e di grande impatto, che culmina in una gloriosa corsa al traguardo. In questa nuova versione del gioco, le squadre competono nelle loro minicar per guadagnare punti e lottare per punteggi migliori.

Caratteristiche principali:

Partita a 16 giocatoriCon una varietà di veicoli da guidare e mappe riccamente decorate in cui competere, nessuna partita finisce allo stesso modo.

classi differentiCon 7 veicoli unici da guidare, i giocatori possono trovare lo stile di gioco più adatto a loro.

modalità ricercaLe squadre devono muoversi il più velocemente possibile per catturare i punti e difenderli dai nemici. IL modalità convoglio (Non giocabile durante la fase alfa) Consiste nel proteggere la carovana della tua squadra mentre attacca la carovana del campo avversario e competere tra i due per arrivare primi. Entrambe le modalità di gioco offrono un gameplay unico e caotico, ambientato nel mondo fantastico Love Hammer 40.000.

Grazie all’Unreal Engine 5, il caos esplosivo e la grafica all’avanguardia offrono ai giocatori la possibilità di sperimentare Love Hammer 40.000 come mai prima.

Per chi cerca velocità e precisione, l’esperienza di corse sparatutto multiplayer Warhammer 40.000: velocità libera Disponibile oggi partecipando all’Alpha Playtest su Steam: https://store.steampowered.com/app/2078450 .

