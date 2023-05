Quest’anno Cross Blitz è fuori gioco in Early Access su PC

editore troupe della sala giochi (L’ultimo incantesimo, l’InfernoE Cromatura ardente) e sviluppatori Quindi Boy Studios Annunciamo oggi incursione incrociataGioco di ruolo da Costruzione navale che offre combattimenti strategici a turni in fantastici mondi interconnessi, oltre che impegnativi Rogolite Molto rigiocabile. incursione incrociata Rilasciato in accesso anticipato su PC nel 2023: aggiungilo al file ora Lista dei desideri su Steam !

incursione incrociata Racconta le incredibili avventure di uno straordinario gruppo di eroi: ognuno con uno stile di gioco e abilità uniche, per ingaggiare battaglie di carte particolarmente dinamiche e strategiche. Intraprendi questo fantastico viaggio con questo primo trailer che svela il gameplay della campagna con script, ma anche la modalità Rogolite :

incursione incrociataÈ, prima di tutto, una vasta campagna per giocatore singolo. Segui le avventure di personaggi affascinanti ma terrificanti in questo gioco di ruolo con un sistema di carte molto soddisfacente. Esplora Crossdawn Isle e una serie di incontri indimenticabili per svelare tutti i segreti di questo colorato universo. Sbloccherai nuove abilità mentre segui il viaggio di ogni eroe, che ti porterà in molte terre esotiche mentre padroneggi la dimensione strategica altamente avanzata del sistema di combattimento. Trova le carte migliori, migliora i tuoi mazzi in base al tuo stile di combattimento e cancella tutti gli ambienti complessi costruiti in piccole tessere esagonali: partiamo per trenta ore di avventura, battaglie feroci e incontri improbabili in un meraviglioso mondo in pixel art!

incursione incrociataÈ anche una modalità roguelite separata, Tusk Tales, che offre una sfida altamente rigiocabile. nessuno Essendo Non come prima! Scegli tra mercenari unici, costruisci il loro arsenale e affronta sfide sempre maggiori. Le tue decisioni influenzano direttamente il corso delle cose: è la salvezza o la morte che ti aspetta in questo Rogolite Spiky che non lascia mai il divertimento sul ciglio della strada.

incursione incrociata e breve:

Costruzione del mazzo profonda e strategica: Costruisci un mazzo inarrestabile scegliendo tra oltre 200 carte. Personalizza e migliora la tua strategia per adattarla al tuo stile di gioco.

Emozionante avventura: Vivi missioni incredibili insieme a personaggi colorati, le cui incredibili prove ti terranno con il fiato sospeso per oltre 30 ore.

Sfida infinitamente giocabile: Vincere la sfida della moda Rogolite Tusk Tales, con mappe casuali piene di opzioni che cambiano il gioco, è potente chincaglieria e strumenti per sbloccare il futuro corre .

Mondo accattivante: Personaggi adorabili, luoghi esotici e deliziosi segreti. incursione incrociata Scoprire è divertente come giocare.

incursione incrociata Verrà rilasciato per primo in accesso anticipato: questo permetterà a Tako Boy Studios di migliorare le proprie battaglie e arricchire l’esperienza dei giocatori, che beneficeranno di aggiornamenti regolari e pertinenti.

