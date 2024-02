“Va peggio della mia Kia a metà prezzo”: Tesla affronta finalmente una delle sue più grandi critiche

Nonostante l’alto livello tecnologico delle auto Tesla, alcune funzioni sono soggette a severe critiche. Uno di questi potrebbe essere aggiornato presto. Uffa!

Chiedi a una persona che guida una Tesla cosa gli piace meno della sua auto. C'è un'alta probabilità che i tergicristalli vengano menzionati molto rapidamente. Sì, qualcosa di così elementare, in auto che hanno la reputazione di essere high-tech, è un po' ridicolo.

Pertanto, la loro capacità di pulire il parabrezza o di rimuovere le gocce di pioggia non è in dubbio. Almeno non quando sono fidanzati. Perché è qui che sorge il problema: dovrebbero poter essere automatici. Francamente, il loro rilascio è molto casuale. Per non dire catastrofico : Escono quando il tempo è bello. E ci è voluto molto tempo per iniziare a spazzare quando pioveva davvero. Ma forse cambierà!

Prossimo miglioramento

Questi tergicristalli automatici sono spesso presenti sui social media, Come in questo tweet in cui un cittadino spiega che “i tergicristalli automatici della sua Kia a metà prezzo funzionano molto meglio”. O così

tori96

: “Sono terribili. Si accendono quando non ne ho bisogno e non si accendono quando dovrebbero. Li lascio in modalità manuale.”

I tergicristalli automatici di una Kia a metà prezzo funzionano molto meglio – Al-Ami 🧢 (@moovasu) 19 febbraio 2024

La buona notizia è che un ingegnere Tesla ha recentemente risposto a un utente della X che si stava lamentando. E per indicare che “a breve dovrebbe essere rilasciato un nuovo miglioramento”. Quindi sì, è un'affermazione abbastanza concisa, ma c'è così tanto margine di miglioramento che dobbiamo attenerci a ciò che possiamo!

Perché i tergicristalli Tesla sono così dannosi?

Molte case automobilistiche dispongono già di sistemi di tergitura automatica del parabrezza, che funzionano in modo autonomo e adattano la velocità di tergitura all'intensità della pioggia o in base alle condizioni rilevate. Ma perché il sistema di Tesla è inaffidabile?

Il motivo è molto semplice: a differenza di altri produttori che adottano sensori pioggia, L'azienda di Elon Musk preferisce fare affidamento sulle proprie telecamere per alimentare il proprio sistema di rete neurale. Un sistema che mira ad apprendere nel tempo.

Un'altra scusa da parte di Tesla: ” La regolazione automatica (per i tergicristalli) è attualmente in versione beta Questo è ciò che puoi leggere nel manuale del conducente della Model Y. Il manuale utente vero e proprio fornito con l'auto. E per chiarire eventuali problemi specificando: “Se hai riserve sull'utilizzo della regolazione automatica nella fase beta, Tesla consiglia azionando manualmente i tergicristalli secondo le vostre esigenze.” Modo educato per dire che in realtà il suo sistema non è all'altezza!