Un detective dilettante risolve un mistero vecchio di 41 anni

Dopo 41 anni di mistero, la scomparsa di tre amici americani nel 1982 viene risolta grazie all'intervento dell'appassionato detective dilettante Jason Suhrada. I tre uomini, William Clifton (30 anni), David McMeekin (24 anni) e Michael Norman 32 anni, sono scomparsi dopo aver trascorso una serata in un bar della Carolina del Nord. Nonostante le ricerche della polizia in quel momento, non furono mai ritrovate.

Un giorno, Jason Suhrada, un detective dilettante ispirato dagli YouTuber, decide di seguire il presunto percorso degli amici per tornare a casa. Conosceva il caso fin da quando era giovane e ha dovuto affrontare questa sfida personale per risolverlo. Sei chilometri dopo, Jason Sahrada notò uno stagno che le squadre di ricerca non avevano esplorato perché non era adatto alla navigazione in barca. Ha quindi deciso di esplorare le profondità dell'acqua utilizzando il suo sonar e il suo bodyboard, una sorta di tavola galleggiante. Molto rapidamente, notò qualcosa sul suo schermo: un incidente d'auto. L'uomo ha detto al canale di notizie statunitense WITN: “Ho visto qualcosa sullo schermo che sembrava un'auto”. I resti dei tre uomini verranno successivamente identificati. Le famiglie delle vittime furono molto grate al detective dilettante e si dissero addirittura felici di avere finalmente la certezza su questi tragici eventi del 1982.