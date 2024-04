Un aggiornamento dell'interfaccia utente 6.1 disabilita lo scanner delle impronte digitali, ecco la soluzione temporanea

Samsung ha finalmente iniziato a lanciare il tanto atteso aggiornamento One UI 6.1, che porta funzionalità AI sul Galaxy S24. Purtroppo non tutto è andato come previsto per gli utenti, che ora sono rimasti vittime di un glitch che ha disabilitato completamente lo scanner delle impronte digitali. La buona notizia è che esiste una soluzione mentre aspettiamo la soluzione ufficiale.

Raramente l'aggiornamento della One UI è stato così atteso. Va detto che la One UI 6.1 porta con sé un argomento importante: le funzionalità AI del Galaxy S24, finalmente disponibili sul Galaxy S23. Non sorprende che molti utenti si siano affrettati a scaricare l'aggiornamento non appena è stato pubblicato da Samsung. Tuttavia, come spesso accade con aggiornamenti di queste dimensioni, questo aggiornamento è arrivato con alcuni problemi tecnici.

Inizialmente gli utenti sono molto turbati quando vedono la navigazione gestuale scomparire senza una ragione apparente con l'aggiornamento. Nonostante sia disabilitato per chi è abituato, è comunque possibile interagire con il proprio smartphone nonostante l'assenza di questa funzione. La situazione diventa invece più complicata quando lo scanner delle impronte digitali si rifiuta di funzionare.

Come risolvere il bug che rompe lo scanner delle impronte digitali sul Galaxy S23

Molti di loro riscontrano effettivamente uno scanner di impronte digitali che funziona dall'aggiornamento a One UI 6.1. “Nessun errore, l'animazione dell'impronta ricompare non appena tocco lo schermo e devo toccarlo nuovamente per sbloccare il telefono; ho l'impressione che il mio contatto stia riattivando il sensore d'impronta o che il sensore ignori la presenza del mio dito ““, spiega un utente su Reddit.

Sullo stesso argomento – Galaxy S23: la chiusura accidentale di un'app non avverrà più in One UI 6.0

Il problema sembra riguardare tutti i modelli della gamma, incluso il Galaxy S23 FE. Per alcuni è necessario attendere diversi secondi prima che il sensore decida di scansionare l'impronta digitale. Altri devono premere più volte prima di ottenere una reazione. Poiché si tratta di un bug evidente e dato il crescente numero di certificazioni, Samsung non dovrebbe ritardare l'implementazione della correzione. Nel frattempo gli utenti hanno trovato una soluzione temporanea.

Se riscontri problemi con lo scanner delle impronte digitali, vai a Impostazioni > Sicurezza e privacy > Biometria E disattivare l'opzione Mostra l'effetto di transizione di sblocco.