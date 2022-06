Con l’avvicinarsi delle vacanze, Google ha lanciato un nuovo strumento per evitare gli ingorghi

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, gli automobilisti che vanno in vacanza o non ci vanno hanno paura degli ingorghi. Ma fortunatamente, Google ha un nuovo strumento per impedire loro di passare ore a schivare a causa degli ingorghi.

Mountain View ne ha appena introdotto qualcuno Una serie di nuovi widget, incluso uno sviluppato appositamente per facilitare l’accesso a Google Maps. Ovviamente quest’ultima offrirà le stesse funzionalità dell’applicazione base, ma soprattutto informazioni sul traffico in tempo reale. In questo modo gli automobilisti potranno conoscere la situazione del traffico sulle strade che intendono seguire e, se necessario, adeguare il proprio percorso.

nei fatti, Grazie ai dati che raccogli E l’intelligenza artificiale, l’applicazione ha già fornito una panoramica del livello di traffico stradale, ma qui si tratta di poter seguire questi dati direttamente dallo schermo del telefono, tramite il suo widget. Ciò semplifica l’accesso a questi dati.

Vedrai queste informazioni sulla tua posizione attuale direttamente dalla schermata iniziale di Android. Quindi, se stai per uscire di casa, al lavoro, a scuola o in qualsiasi altro luogo, saprai a colpo d’occhio che aspetto ha il traffico locale. E perché I widget Android sono touchscreen, puoi ingrandire e rimpicciolire senza aprire l’app Mappe”, Spiegato da Luke WroblewskiChief Product Officer di Google.

Sempre più pratico

Google Maps migliora di giorno in giorno, o meglio, aggiorna dopo aggiornamento. Quindi, se qui si tratta principalmente di una nuova versione dello strumento mappa, di recente è stata annunciata un’interessante nuova funzionalità. Visualizza il prezzo del pedaggio A breve dovrebbe apparire sull’app.

Si trattava anche di integrare un fattore chiave oggi nella ricerca per: volume di carburante utilizzato. Le mappe possono già specificare il percorso che consentirà all’utente di ridurre il consumo di carburante. In un momento in cui i prezzi di benzina e diesel hanno raggiunto livelli record, questa caratteristica dovrebbe interessare gli automobilisti.

Non resta che attendere che tutte queste nuove funzionalità diventino disponibili. Sull’argomento Google è stato alquanto vago, parlando della vicinanza del lancio. Quindi pazienza.