Test Huawei Nova 9: ​​senza 5G è difficile da dimostrare

Il Nova 9 si basa su un sensore di immagine principale da 50 MP, con la sua ottica grandangolare f/1,9 (equivalente a 23 mm), che è stata ampiamente premiata in termini di design. È accompagnato da un modulo ultra grandangolare (8 MP, f/2.2 ottico) e due sensori con una risoluzione di 2 MP ciascuno, uno per la misurazione della profondità e l’altro con macro ottica (f/2.4). Un set dopotutto è un classico, che consente anche al Nova 9 di deviare dall’Honor 50, che si basa su un sensore principale da 108 MP.

Principio dell’unità: 50 megapixel, eq. 23 mm, f/1,9

In pieno giorno, possiamo applaudire la scelta fatta da Huawei, che privilegia dettagli e contrasto più fini e che evita un eccessivo anti-aliasing. D’altra parte, abbiamo osservato a effetto moiré (Gang a strisce) sono presenti in almeno vari elementi della nostra scena di prova. Lo smartphone è comunque in grado di erogare scatti precisi, leggermente saturati in determinate zone.

onore 50 Huawei Nova 9 Ingrandisci



Di notte, il modello Huawei mostra un trattamento meglio controllato rispetto al metodo Honor. I colori rimangono abbastanza brillanti, e anche se la sfumatura ammorbidisce il tutto, il tutto è tutt’altro che sottovalutato.

onore 50 Huawei Nova 9 Ingrandisci



Modalità 50 megapixel

La modalità 50MP, da parte sua, non si è adattata molto ai nostri test. Di giorno, il risultato è paragonabile, ancora meno convincente, poiché le contraddizioni perdono il focus. Le riprese notturne sono così smussate che sembra più opportuno accontentarsi binning di pixel.

Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 Ingrandisci



Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 Ingrandisci



Ultragrandangolare: 8 MP, f / 2,2

In genere non ci aspettiamo un miracolo da questa unità ultra grandangolare. Fortunatamente, Nova 9 fornisce risultati accettabili. A suo merito, notiamo un’esposizione testurizzata leggermente migliore rispetto a quella dei modelli concorrenti (la carta da gioco nella nostra scena è un po’ esposta), ma il tutto è carente di dettagli.

onore 50 Huawei Nova 9 Ingrandisci



Classifica in media per la pratica fotografica diurna, la notte non funziona sul Nova 9. Il livellamento generale rimuove la maggior parte delle informazioni dall’immagine e l’elaborazione per correggerla distorce molti elementi. Guarda i personaggi sulla copertina del libro nella nostra scena del quiz…

onore 50 Huawei Nova 9 Ingrandisci



Frontale e unità video

Il Nova 9 offre un modulo frontale da 32 MP per scattare selfie. Questi hanno il vantaggio di essere dettagliati, anche se notiamo l’app colorimetria calda di default. Questa unità, come quella sul retro, consente di riprendere fino a 4K a 30 fps (60 fps in Full HD). Huawei segue la tendenza attuale e consente ai follower dei social media di utilizzare contemporaneamente i sensori anteriori e posteriori per creare video di diversi formati.