Il tribunale vieta le importazioni di Apple Watch negli Stati Uniti in appello contro il divieto di questi dispositivi – 17 gennaio 2024 alle 20:37

Apple non è riuscita a convincere una corte d'appello federale a consentire l'importazione dagli Stati Uniti di Apple Watch dotati di tecnologia di lettura dell'ossigeno nel sangue, poiché contesta la sentenza di Apple secondo cui un tribunale statale ha ritenuto che i dispositivi violassero i brevetti di proprietà della società di tecnologia medica Masimo.

La decisione della Corte d'appello federale degli Stati Uniti significa che gli orologi interessati non possono essere importati mentre Apple fa appello al divieto originale emesso dalla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti.

Il divieto dell'ITC sull'importazione di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 è entrato in vigore brevemente il 26 dicembre. Il Circuito Federale ha revocato il divieto il 27 dicembre, mentre considerava la richiesta di Apple di una proroga prolungata, e Apple ha ripreso le vendite di smartwatch più tardi quel giorno.

Separatamente, il 12 gennaio, la US Customs and Border Protection ha stabilito che la proposta di riprogettazione di Apple le avrebbe consentito di importare Apple Watch riconfigurati senza violare le restrizioni ITC, secondo le dichiarazioni del tribunale.

Massimo ha accusato Apple di assumere dipendenti e di rubare la sua tecnologia per l'ossimetria da utilizzare negli Apple Watch. La Commissione per il commercio internazionale ha vietato le importazioni di Apple e la vendita diretta di Apple Watch che misurano i livelli di ossigeno nel sangue dopo una denuncia di Masimo.

Apple ha smesso di vendere i suoi ultimi orologi Serie 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti prima di Natale, fino a quando una corte d'appello non ha concesso una sospensione temporanea. I dispositivi sono rimasti disponibili tramite altri rivenditori negli Stati Uniti, tra cui Amazon.com, Best Buy, Costco e Walmart.

Apple ha chiesto alla Corte d'Appello degli Stati Uniti a Washington di sospendere il divieto mentre continua il processo di appello, che dovrebbe durare mesi. Ha affermato di avere tutte le possibilità di vincere il suo appello e che il mantenimento del divieto danneggerebbe l'azienda, i suoi fornitori e il pubblico.

La Commissione ha risposto che le argomentazioni di Apple non erano “nient'altro che una richiesta di permesso da parte del trasgressore del brevetto di continuare a violare la legge”.

Apple ha integrato la pulsossimetria nei suoi smartwatch a partire dall'Apple Watch Series 6 nel 2020. Ha citato in giudizio Masimo per violazione di brevetto, definendo l'azione legale di Masimo un “passo per aprire la strada” al suo orologio concorrente.

Secondo Counterpoint Research, gli Apple Watch rappresentano circa un quarto del mercato globale degli smartwatch. Un rapporto di Apple afferma che il business dei dispositivi indossabili, della casa e degli accessori, che include Apple Watch, AirPods e altri prodotti, ha generato entrate per 8,28 miliardi di dollari durante il terzo trimestre del 2023 (Relazione di Blake Brittain a Washington; Scrittura di David Barrio e Matthew Lewis)