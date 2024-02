Standard: Ma dov'è andato Bobby Bocade?

La settimana scorsa, dopo la sconfitta contro Westerlo, Ivan Leko ha illuminato i suoi giocatori, sottolineando specificamente la loro mancanza di professionalità. Ha parlato anche delle difficoltà incontrate prima e durante la partita dopo i ripetuti infortuni. “Quando devi abbattere un centrocampista difensivo O'Neill, Lui però è molto prezioso nel cuore del gioco e nel cuore della difesa non è affatto facile”.Il croato ha confermato. Quest'ultimo da escludere per Nobi (lesione muscolare), Ngoy e Van Heusden (non ancora recuperati). Jonathan Panzo ha preso il suo posto in panchina, ma dopo le prime due partite gli è mancata velocità e fiducia, e l'inglese non rientrava nei piani della Roche ed è stato quindi costretto a fare dei cambiamenti.

Ma a ben guardare ci rendiamo conto che da tre settimane manca un altro elemento difensivo, non meno importante. Con 154 partite giocate con la maglia rossa e sette stagioni e mezzo trascorse nel club, Bobby Boukadi è scomparso dalla circolazione! Spieghiamo perché.

L'esperienza di Bobe Bokadi manca moltissimo al difensore centrale del Liegi.

Lo stile congolese non soddisfa Leko

Alla fine del contratto, il Merveille Bope Bokadi non rinnoverà lo Standard nonostante i ripetuti tentativi di alcuni mesi fa di offrire un nuovo contratto di locazione a chi ancora annunciava a marzo 2023: “Perché non prorogare e firmare un contratto a lungo termine con Standard? “Mi sento a casa lì e non voglio andarmene.” Tuttavia, nonostante le numerose offerte, il difensore centrale si è sempre rifiutato di firmare i contratti che gli sono stati offerti. Di conseguenza, il club si è comunque impegnato con il proprio giocatore non collocandolo come difensore centrale, proprio come ha fatto con Goiko Shimerot la scorsa stagione, che anche lui non voleva prolungare.

Durante il ritiro invernale, Ivan Leko non era soddisfatto della prestazione di Bob Boukadi. ©JDM

Titolare indiscusso nella prima parte della stagione con Karl Hofkens, l'ex giocatore del TP Mazembe è partito per allenarsi a Marbella nella speranza di convincere Ivan Leko a includerlo nei suoi piani. Purtroppo il croato non ha apprezzato molto l'inserimento di uno dei giocatori più anziani nell'attuale spogliatoio e il cui stile di gioco, molto rischioso, non si adatta alla sua visione. È stato squalificato per l'inizio della partita contro il Kortrijk, poi è rimasto in panchina per le tre partite successive (con un leggero incremento di gioco al Cercle Brugge).

Una ferita che divide internamente

Sempre sulla panchina dell'RWDM, Boukadi non è mai stato così al centro dell'accoglienza dell'OHL come durante la trasferta a Westerlo venerdì scorso. Possiamo certamente credere che Ivan Leko abbia rinunciato ai servizi di uno dei suoi giocatori più esperti, mettendosi in una posizione scomoda visto il numero di infortuni nel settore. Ma questa scelta sembra essere dettata soprattutto da un motivo medico.

Anche se Ivan Leko non menziona il nome di Boukadi tra gli infortunati all'inizio di ogni conferenza stampa pre-partita, quando gli viene chiesto di dare notizie accorate, il congolese subirà un infortunio al ginocchio. Abbiamo sentito che il giocatore non si è allenato per più di due settimane! Un infortunio che divide e solleva interrogativi interni perché gli accertamenti condotti non hanno rivelato nulla. Tuttavia, il potente difensore centrale lamenta ancora un disagio che gli impedisce di lavorare.

Bobby Boukadi, curato qui per un colpo alla testa al Cercle Brugge, ha un infortunio al ginocchio.

Una partenza abortita e una nuova disabilità

Dove giocherà Boukadi tra quattro mesi? Solo l'interessato può saperlo. Allo Standard non crediamo che un giocatore abbia già firmato un contratto con un’altra squadra. Ma resta il fatto che questa incombente partenza libera verrà inserita nella lunga colonna delle carenze sulle rive della Mosa.

Oggi Bobe Bokadi vale circa 3 milioni di euro. Lo standard non avrà un centesimo. Quest'inverno il numero 16 credeva che si potesse trovare una via d'uscita per il suo giocatore, infortunatosi in Turchia. Purtroppo i club interessati non sono mai riusciti a raggiungere un accordo con il 27enne difensore, e quindi il club non ha ricevuto alcuna offerta formale per il giocatore, che partirà liberamente il 1° luglio.