Qual è il nuovo programma di consegna lunare della NASA?

Sebbene queste missioni siano gestite da società private, fanno parte di un nuovo programma creato dall’agenzia spaziale nazionale NASA. In questo contesto, giovedì un’azienda americana dovrebbe tentare lo sbarco sulla Luna.

Questo programma si chiama CLPS, abbreviazione di “Commercial Lunar Payload Services” (“Commercial Lunar Payload Services”, in francese), e dovrebbe essere utilizzato solo per trasportare attrezzature, non esseri umani.

Tuttavia, deve aiutare a preparare il ritorno degli astronauti sulla Luna, questa volta tramite il programma lunare Artemis, fiore all'occhiello della NASA.

Filosofia: partenariato pubblico-privato

Nel 2018, la NASA ha lanciato il programma CLPS utilizzando un nuovo approccio: invece di inviare strumenti scientifici sulla Luna utilizzando i propri rover, avrebbe ordinato il servizio a società private.

Joel Kearns, alto funzionario dell'agenzia spaziale, ha spiegato che questa strategia consentirebbe di “rendere i voli più frequenti, più veloci e meno costosi”.

Ha aggiunto, anche se «non sappiamo quanti dei primi test avranno successo».

Consapevole dei rischi, la NASA intende comunque contribuire a costruire l’economia lunare, stimolando attraverso i suoi finanziamenti lo sviluppo di un ecosistema di aziende capaci di intraprendere il viaggio. Può quindi essere utilizzato da altri clienti: aziende private o enti di ricerca (università, ecc.).

Questo approccio è molto diverso da quello utilizzato durante il programma Apollo, quando la NASA controllava l’intero processo di sviluppo.

“Quando hai soldi illimitati, come ai tempi dell'Apollo, sì, puoi fare cose incredibili”, ha ricordato in una conferenza stampa Trent Martin, direttore di una delle società coinvolte, Intuitive Machines. Ha riassunto dicendo: “Ma possiamo trovare un modo per farlo a un costo inferiore, in modo che il mercato non sia guidato esclusivamente dal denaro pubblico?”

14 aziende, tanti compiti

La NASA ha preselezionato almeno 14 aziende “approvate” che possono aggiudicare contratti.

Sono già previste almeno otto missioni, gestite da quattro diverse compagnie. Alcuni di loro sono giovani e ancora relativamente inesperti.

Il primo tentativo, guidato dalla startup Astrobotic, non è riuscito a raggiungere la luna a gennaio a causa di una perdita di carburante durante il volo.

L'azienda con sede in Pennsylvania prevede di condurre un secondo test quest'anno, ma potrebbe essere rinviato a seconda dell'analisi dei dati del primo volo. Questa volta il carico sarà ancora più prezioso: il rover per la caccia all'acqua della NASA, chiamato Viper.

Intuitive Machines, fondata nel 2013, tenterà di far atterrare la sua sonda Nova-C giovedì vicino al polo sud della Luna. Ha anche altre due missioni in programma quest'anno.

Un'altra società del Texas, Firefly Aerospace, ha due missioni in cantiere, di cui una nel 2024, con il proprio lander chiamato Blue Ghost.

Infine, Draper, con sede nel Massachusetts, dovrà tentare un atterraggio sul lato nascosto della Luna nel 2025.

Per le prime due missioni già lanciate (Astrobotic e Intuitive Machines), la NASA ha firmato contratti del valore di circa 100 milioni di dollari ciascuna.

L'obiettivo: prepararsi al ritorno degli astronauti

Oltre allo studio scientifico della Luna, uno degli obiettivi principali della NASA è sostenere il programma Artemis, che prevede il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare a partire dal 2026.

Polvere lunare e onde radio… Alcune missioni CLPS in particolare dovrebbero permetterci di comprendere meglio l'ambiente del polo sud della Luna, dove verranno inviati gli astronauti.

perché là? Perché lì l’acqua può essere sfruttata sotto forma di ghiaccio.

Le missioni del programma Apollo si avvicinavano all’equatore e non prevedevano alcuna presenza umana permanente, a differenza della base lunare che la NASA sta attualmente valutando di costruire.

“Non stiamo cercando di riprodurre Apollo”, ha insistito Joel Kearns. “Quello che stiamo cercando di fare sono studi scientifici e tecnologici che all’epoca non erano considerati”.