Stanco di essere disturbato dal telefono? Ecco come bloccarli definitivamente

Per identificare e bloccare le chiamate indesiderate, ci sono diversi suggerimenti molto semplici che dovrebbero essere messi in atto per evitare di essere disturbati.

Tra venditori disposti a tutto per portare nuovi clienti e truffatori di ogni tipo, le telefonate spam sono quotidiane. Fortunatamente, ci sono alcune tecniche facili da padroneggiare Metti fine a queste molestie.

Per chi ha un telefono Android bastano pochi click per bloccare questi numeri indesiderati. Devi prima aprire l’applicazione Telefono e andare alla sezione Chiamate recenti. Successivamente, devi premere il pulsante “Segnala come spam” che appare sotto il rispettivo numero. Quest’ultimo è allora Mettilo nella lista nera dello smartphone.

Se commetti un errore, puoi rimuovere il numero dalla lista nera. Puoi anche aggiungere manualmente un numero a questo elenco andando su Telefono => Impostazioni => Blocca numeri. Nello stesso luogo è anche possibile aggiungere a questa lista nera – e quindi bloccare – i corrispondenti che tentano di raggiungerti nascondendo i loro numeri. Basta cliccare su “Numeri sconosciuti”, la prima opzione nella sezione Numeri bloccati. Tutte le chiamate anonime verranno instradate automaticamente alla tua casella di posta senza che il tuo telefono squilli.

Applicazione telefono arancione

Inoltre, i dispositivi Android sono ora In grado di identificare automaticamente lo spam utilizzando il loro database. Après avoir ouvert l’application Telephone de Google, il faut se rendre dans “parameters”, quindi dans dans “number de l’appelant et spam”, et cocher ensuite “identifier les appelants et the spam” afin de mettre en garde all communauté robot . Gli spammer saranno contrassegnati in rosso.

Infine, l’app Telefono arancione (Disponibile su Android e Apple Store) Può anche identificare chiamate dannose e chiamate a freddo. Questa applicazione, che può sostituire l’applicazione telefonica predefinita sul tuo cellulare, se lo desideri, Include un sistema antispam che invia i numeri di telefono delle chiamate in entrata e in uscita ai server di Orange per identificare le chiamate spam. Tocca a te!