Ronny Deila e il Club Brugge sono vicini al vero terremoto: “I timori sono legati ai recenti successi del club” – Tutto Il Calcio

Per la prima volta in sei anni, il Club Brugge ha perso in casa contro lo Sporting Anderlecht. A fine febbraio il titolo sembrava perso a Venezia del Nord, mentre Blauw & Zwart avrebbero potuto perdere ancora tutto se avessero saltato la Qualificazione 1.

È solo la fine di febbraio, ma il Club Brugge sembra essere già uscito dalla corsa al titolo. I giocatori di Ronnie Deila, battuti dallo Sporting Anderlecht, sono ora a dodici lunghezze dal Move e… venti dall'Etihad. “Per me non è una crisi. Capisco che la gente la pensi così, ma è solo perché il club sta uscendo da un periodo di grande successo, con quattro titoli in cinque anni”, ha chiarito Deila in un comunicato stampa della conferenza. , dopo il fischio finale. “Prima degli anni di successo, anche il club ha provato molto e ha fallito molto. Alla fine il successo si ottiene, ma non avviene da un giorno all'altro. Il miglioramento è un processo che richiede tempo. Dobbiamo rimanere uniti, ce ne sono ancora molti di giochi da fare.” Ronnie Deila deve evitare un terremoto al Club Brugge Il Brugge ha ancora tante partite da giocare, ma le prossime saranno le più importanti. A tre giorni dalla fine della Classica, il club non ha ancora la certezza di giocare nella Qualificazione 1 ed è solo due piccoli punti davanti a Cercle, La Gentoise e Genk, che condividono il quinto, sesto e settimo posto. Il Brugge deve ancora andare al Racing Genk, prima di sfidare il Leuven che vuole evitare i playoff e una trasferta sul campo artificiale di Saint-Trond nell'ultima giornata. Nel frattempo, affronterà il Molde negli ottavi di finale della Conference League, e mercoledì affronterà l'Union nella semifinale di Coppa del Belgio. A Bruges, Della deve evitare un vero terremoto. READ 'Mossa dolorosa', 'Ci sono ancora abituato', valuta Lionel Messi dopo i primi due mesi al PSG

