Rodenstock vende la sua divisione vetro a un gruppo ottico italiano

RodenstockLe cornici di vetro sono note tra le altre cose PorscheCessione della divisione vetro a un gruppo italiano di RicoUno dei principali rivenditori di ottica in Europa.

Occhiali di marca

La tedesca Rodenstock, che produce montature per occhiali con i marchi Rodenstock e Porsche, vuole concentrarsi sulla produzione di lenti per diventare un’azienda “Med-Tech” leader nel settore della cura degli occhi. Così l’azienda sta vendendo la sua divisione occhiali a Di Rico, un gruppo familiare italiano che commercializza occhiali di marca con una serie di licenze, tra cui Chopard, Gabe, Nina Ricci, Philipp Plein e Jadik & Voltaire.

De Rico è anche un importante rivenditore nel settore ottico europeo: possiede le catene di ottica General Optica in Spagna, Mize Optica in Portogallo, Oper Optic in Turchia e Boots Opticians nel Regno Unito.