Scrivere sull’iPad: dovrei cambiare la mia Apple Pencil?

Apple scivola a “punta” Pezzi di ricambio nella confezione per la matita di prima generazione, ma non preoccuparti di fornirne per la seconda generazione. Ciò pone la domanda: come fai a sapere che una miniera si è corrosa? Come lo sostituisci? Dovresti assolutamente usare i consigli (costosi) di Apple? La sostituzione potrebbe influire sul modo in cui lo stilo scorre sullo schermo?

Il filo, denominato “punta” da Apple, si avvita attorno all’asta dello stilo. La pressione e l’inclinazione vengono calcolate misurando le deformazioni della colonna dello schermo e della griglia elettromagnetica, nonché la distanza relativa tra lo schermo e le parti metalliche dello stilo. generazione di foto.

Il mio è in primo piano

Se non usi spesso una matita, non noterai alcun segno di usura della mina per due o tre anni. Gli utenti più regolari dovranno probabilmente sostituirlo ogni sei-dodici mesi e si sa che i pittori professionisti cambiano Set di quattro punte di ricambio annualmente! In ogni caso, non aspettare di aver rimosso la plastica dalla “palla” di metallo per sostituire il filo.