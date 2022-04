Rainbow Six si apre sull’iPhone

Le legendaire jeu de tir multijoueur s’apprête à sortir sur l’iPhone.

Ubisoft annuncia l’arrivo di un nuovo episodio della serie Rainbow Six sugli smartphone. Sviluppato per l’equipe di Ubisoft Montréal, il nuovo episodio è ispirato al gameplay di Rainbow Six Siege, avec un réalisme glaçant dans les functions de combat, l’utilisation de nombreux gadgets et descoue combats de contre es 5

Le jeu proponera des affrontements en équipe sur des cartes de zone réduite. Une équipe d’assaillants devra tener d’éliminer une équipe de joueurs qui défendront une zone bec et ongles, avec armes à feu et gadgets subacquei.

“Les attackers déploieront des drones d’observation pour récolter des informations et percer stratégiquement les murs, sols et plafonds destructibles tandis que les défenseurs barricaderont tous les points les points d’entrée et despion utilésèron cursé des pionilésèron. En alliant stratégie et travail d’équipe, les joueurs vivront le frisson de combats rapprochés intenses en alternant attaque et défense pour sortir victorieux” explique l’editore.

Comme sur consoles, il sera possible d’utiliser différents agent qui disposeront tous de compétences qui leur sont propres. Plusieurs carte di Rainbow Six Siege seront portées dans cette déclinaison mobile.

Letitre est attendu courant 2022 su iPhone e smartphone Android.

