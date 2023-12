“Questo è l’inizio della fine”: il primo ministro israeliano invita Hamas alla resa, sostenendo che ha registrato molte rese

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato i combattenti di Hamas a deporre le armi senza indugio, sostenendo che negli ultimi giorni si sono registrate diverse arrendevoli, annunciando “l’inizio della fine” per il movimento islamico palestinese. Ha aggiunto: “Arrendetevi adesso!”

L’Ufficio israeliano per gli affari umanitari, OCHA, ha dichiarato: “Sabato, le forze israeliane hanno arrestato dozzine di uomini e ragazzi palestinesi, di età pari o superiore a 15 anni, in una scuola a Beit Lahia (nord), dove erano rifugiati”.

Ha aggiunto: “I detenuti sono stati spogliati dei loro vestiti, legati e portati in un luogo sconosciuto… Alcuni di loro sono stati rilasciati e sottoposti a maltrattamenti”. L’esercito israeliano ha giustificato queste azioni per ragioni di sicurezza e ha presentato questi palestinesi come combattenti di Hamas, cosa che il movimento nega.

Il portavoce dell’esercito Daniel Hagari ha dichiarato: “Spesso è necessario che i sospettati di terrorismo si tolgano gli indumenti per poter essere perquisiti e per assicurarsi che non nascondano cinture esplosive o altre armi”.