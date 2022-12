Quali sono le caratteristiche della scheda di memoria MicroSDXC di Amazon Basics?

Le schede microSDXC consentono di aggiungere spazio di archiviazione a diversi dispositivi. Con diverse capacità, vengono spesso scelti per la loro compatibilità con attrezzature specifiche. La quantità di memoria che offrono è anche una delle caratteristiche principali da considerare prima di effettuare qualsiasi acquisto. Molti smartphone sono dotati di slot microSD che possono ospitare schede di memoria di questo tipo. Quindi, quando la memoria interna del tuo telefono cellulare è insufficiente, le schede microSD, SDHC e SDXC prendono il sopravvento, consentendoti di salvare più dati. Questi dispositivi di archiviazione vengono utilizzati anche in alcuni touchpad, fotocamere e videocamere. Le schede MicroSD sono particolarmente essenziali per telecamere di sicurezza, GoPro e droni. I giocatori sono anche abituati alle schede microSDXC, che usano per espandere lo spazio di archiviazione delle loro console di gioco, incluso Nintendo Switch.

Differenze tra schede Micro SD, SDHC e SDXC

Prima di decidere su una scheda di memoria, è importante comprendere le differenze tra ogni formato disponibile. I dispositivi moderni e sempre più compatti sono compatibili solo con le schede “micro”, che misurano 15 x 11 mm. Le schede di memoria SD sono state le prime nel loro genere ad essere sviluppate. La sua capacità è limitata a 2 GB, o circa 200 foto, il che lo rende poco utile se stai cercando molto spazio di archiviazione. Tuttavia, questo è l’unico criterio che viene preso in considerazione sui dispositivi più vecchi. Le schede microSDHC più efficienti hanno tra 2 e 32 GB di memoria. Se vuoi scegliere una scheda di memoria di questo tipo, assicurati di verificarne la compatibilità con il dispositivo a cui è destinata.

Le schede di memoria con la capacità maggiore sono le schede microSDXC. Può contenere tra 64 GB e 2 TB di spazio di archiviazione. Gli smartphone più recenti sono compatibili con questo formato, ma spesso accettano una capacità massima di 1 TB, quindi fai attenzione quando ordini una scheda microSDXC per il tuo cellulare. Questi nuovi dispositivi di archiviazione hanno un altro vantaggio: hanno velocità di scrittura e lettura più elevate, che ti permetteranno di salvare e accedere ai tuoi dati in pochissimo tempo.

Vantaggi delle schede MicroSDXC di Amazon Basics

Console di gioco, computer, fotocamera, tablet, smartphone … Se disponi di attrezzature moderne, sarai libero di utilizzare la scheda microSDXC di Amazon Basics in vendita presso il colosso dell’e-commerce. Amazon offre la sua scheda di memoria in diversi formati, in modo che si adatti al meglio ai tuoi dispositivi e alle tue esigenze. Potrai scegliere tra spazi di archiviazione da 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB. Queste grandi capacità saranno particolarmente utili per registrare foto e video 4K di alta qualità. Affinché tu possa utilizzare facilmente la tua scheda microSDXC Amazon Basics con più dispositivi, Amazon ti fornirà anche un adattatore SD. Quest’ultimo sarà particolarmente pratico per trasferire i tuoi file su un PC utilizzando solo lo slot per schede di memoria da 24 x 32 mm.

Per soddisfare le esigenze dei dispositivi moderni, la scheda microSDXC di Amazon Basics ha una velocità di lettura massima di 100 MB/s e può arrivare fino a 60 MB/s, a seconda del modello scelto. Robusta, questa scheda di memoria può entrare contemporaneamente ai tuoi dispositivi, senza il rischio di danni. Soddisfa anche lo standard di impermeabilità IPX6 e può resistere a temperature da -10 gradi a 80 gradi. Inoltre, non preoccuparti di perdere i tuoi dati a causa dei raggi X o del campo magnetico. Non avrà alcun effetto su una scheda microSDXC Amazon Basics.