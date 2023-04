Il fallimento del secolo – La Libre

È il fallimento del secolo! Mentre Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina per evitare che cada in grembo all’Occidente e in grembo alla NATO, un anno dopo la Finlandia ha abbandonato tre decenni di non allineamento e ha passato armi e bagagli alla NATO.

L’impulso che ha mosso i finlandesi è abbastanza comprensibile: il suo grande vicino russo sta alimentando ancora una volta un’ambizione imperiale e intende unire una parte del mondo basata sui valori degli autocrati piuttosto che su quelli dei democratici. La Finlandia aderisce alla NATO senza ostilità nei confronti della Russia I finlandesi, che lo scorso maggio hanno votato in un sondaggio con il 76% per l’adesione alla NATO, non hanno dimenticato la guerra nazionale invernale del 1939-1940, né le molestie elettroniche e la disinformazione che hanno subito dalla Russia negli ultimi anni. È chiaro che hanno scelto il campo delle democrazie. Questo fallimento strategico di Vladimir Putin non dovrebbe essere preso con arroganza. Perché niente è più pericoloso di un animale ferito. Il presidente russo conserva il potere di distruggere. Non è completamente isolato nel mondo. La Russia è un grande Paese che copre parte dell’Europa e dell’Asia e tocca il continente americano. “Giornata storica”, “L’unica cosa per cui possiamo ringraziare Putin”: la Finlandia diventa ufficialmente membro della NATO Siamo entrati nella logica del confronto e dell’abbandono dei trattati e delle sanzioni sul disarmo. Viviamo in una seconda Guerra Fredda e sarà necessario, attraverso la diplomazia, a un certo punto tirarci fuori. La priorità è porre fine alla guerra in Ucraina, che porta solo alla perdita di vite umane, al disastro e alla rovina. Questa è una carta che la Cina può giocare fino a quando non farà causa comune con la Russia, come ci ha ricordato martedì l’alto rappresentante europeo Josep Borrell. READ Forspoken potrebbe risultare migliore di quanto molti si aspettassero Nel frattempo, gli Alleati tengono aperte le porte della NATO. La Svezia è attesa il prima possibile. Né l’Ungheria né la Türkiye dovrebbero impedire tale adesione. Le loro motivazioni – oscure nel caso dell’Ungheria, comprensibili nel caso della Turchia – non danno luogo a sfida, né alla prevalente solidarietà all’interno della NATO.