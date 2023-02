Monistrol-sur-Loire: Nuovo scambio franco-italiano per il Liceo Leonard-de-Vinci

La scorsa settimana, 31 studenti italiani del primo anno del Liceo Leonard-de-Vinci di Monistrol-sur-Loire si sono recati in Italia nell’ambito di una nuova collaborazione con il Liceo Regina Margherita di Torino.

Più che una gita scolastica, è uno scambio linguistico: gli studenti trascorrono infatti una settimana immersi nell’italiano e nella vita quotidiana di un adolescente italiano, dai fine settimana con la famiglia e gli amici alle giornate tipiche di uno studente delle superiori.

Questo ha permesso loro di scoprire un ambiente scolastico diverso: i loro corrispondenti finivano le lezioni ogni giorno alle 14:00. Ma hanno pochissime vacanze al di fuori dell’estate e fanno sei ore di lezione dalle 8:00 alle 14:00 con poche pause e senza cibo vero e proprio.

Le visite in programma hanno accompagnato la scoperta del centro storico: non dimentichiamo che Torino è stata la prima capitale d’Italia e la sua architettura ce lo ricorda costantemente. Gli studenti hanno visitato il Museo del Cinema e il Museo Egizio presso la famosa Mole Antonelliana. Viene organizzata un’escursione alla scoperta della Val di Susa, in particolare della Sacra de San Michele, così come la chiesa di San Michele de Aquile, arroccata su una magnifica rupe.

Gli studenti sono tornati in Francia con un’esperienza culturale, linguistica ma anche umana, che gli organizzatori si augurano possa continuare con l’accoglienza dei giornalisti a Monistroll e oltre a marzo, dando vita a un’amicizia franco-italiana duratura. .