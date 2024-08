La nuova battaglia del governo italiano – Euractiv FR

Il governo italiano ha approvato giovedì (2 maggio) un decreto volto a garantire la coerenza strategica nell’utilizzo dei fondi europei ricevuti dall’Italia, ma gli economisti temono le reali conseguenze di una simile mossa.

Negli ultimi mesi le difficoltà dell’Italia nell’utilizzare i fondi UE in modo efficace hanno attirato notevole attenzione da parte della Commissione Europea e della società civile italiana.

Il decreto adottato giovedì introduce misure innovative, tra cui un sistema di premi per le regioni che rispettano gli obiettivi fissati dalle autorità nazionali ed europee. Per evitare eventuali duplicazioni, il decreto cerca di giustificare l’utilizzo di diversi fondi europei, come i fondi per la ripresa, i fondi strutturali o i fondi di coesione.

“Il film non migliora molto in termini di rapporto costo-efficacia”Lo ha detto martedì (30 aprile) il ministro italiano per gli Affari europei, Raffaele Fito, dopo che il suo gabinetto ha approvato la riforma.

Dal 2021 al 2027, “Impegni e costi non sono pratici, quindi l’obiettivo è ristrutturare i 43 miliardi di euro di risorse europee”Sig. Fito ha spiegato.

Secondo il ministro “Rischio di conflitto di fondi”. Quindi la nuova ordinanza funziona così “centro” Versare “Migliorare l’uso di questi strumenti”.

La riforma si inserisce nel contesto del dibattito in corso a livello europeo sul futuro della politica di coesione, questione di grande importanza per l’Italia, uno dei principali beneficiari di questi fondi. Dei 43 miliardi di euro stanziati dal Fondo di coesione per il periodo 2020-2027, l’Italia avrà speso meno dell’1%.

Tuttavia, Marco Leonardi, professore di economia all’Università di Milano, ha criticato la scelta di Fito.

Rivedere la politica di erogazione dei fondi di consolidamento “Una necessità data a basso costo Italia”, valuta il ricercatore, ma farlo centralizzando le competenze a livello nazionale frustra le regioni che vogliono solo più libertà di bilancio.

“Alla fine ha fatto incazzare tutti.”Ex capo della pianificazione economica presso l’ufficio del Primo Ministro, Mr. – ha aggiunto Leonardi.

centrando tutto, “Avrebbe potuto fare qualcosa contro gli standard europei.”Il professore di economia ha proseguito spiegando che l’accordo di partenariato tra le regioni e l’Europa è stato concluso. “Il governo interferisce pochissimo”.

“Ora interviene e dice che i fondi di consolidamento vanno integrati con il PNRR e lui ha competenza esclusiva sul PNRR, forse vuole competenza esclusiva anche sui fondi di armonizzazione”Sig. – ha aggiunto Leonardi.